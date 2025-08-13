 Wie wordt het it-talent van 2025?

Wat is er bijzonder aan de categorie IT-talent van de Computable Awards? Hoofdjury-lid Jasper Wognum (BrainCreators) licht dat toe in deze video.

Een groep van 21 Computable-experts heeft de 26 voordrachten in de categorie IT-talent digitaal beoordeeld. Hun oordeel vormde de basis waaraan de hoofdjury van de Computable Awards 2025 wegingen toekende om zo de tien genomineerden te kunnen bepalen. Wie komt er in aanmerking? Bekijk de video met de toelichting van hoofdjury-lid Jasper Wognum:

De tien genomineerden in de categorie IT-talent zijn:

Aslanoglou, Wesley (Senior Developer Belastingdienst) Barry, Amadou (Datawarehouse Platform Engineer Stedin) Bekkers, Jeremy (Functioneel Beheerder Autoriteit Consument & Markt (ACM)) Bössenecker, Giulia (Strategisch Adviseur AI Rijks ICT Gilde (RIG)) Bron, Hylke (Lead Android Engineer Achmea) Doulis, Lisa (Adoptie Consultant en Transformatie Proces & Project Manager Cegeka) Dziwornu, Melissa (Software Engineer Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)) Fluiter, Laura de (.Net-ontwikkelaar Belastingdienst) Vrijer, Herbert de (UX-designer Nederlandse Spoorwegen (NS)) Walters, Johan (Developer SureSync by Visma)

Meer info over deze genomineerden is op deze pagina te vinden.

Stemmen

Het stemproces voor de Computable Awards 2025 is geopend en loopt tot 5 oktober 2025. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar. Breng uw stem hier uit. https://awards.computable.nl/stem/.

Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat voor de helft de winnaar bepaalt.

Op 18 november worden per categorie de winnaars aangewezen. Dit gaan we doen in De Polar bij Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de avond wordt ‘Rebooting Reality’ waarmee we bij de Computable Awards 2025 speciale aandacht hebben voor de noodzaak om onze digitale wereld opnieuw te doordenken in een tijd waarin geopolitieke spanningen, ai, energiecrises en informatieoorlogen alles op scherp zetten. In een wereld waarin de werkelijkheid steeds minder vanzelfsprekend is, moeten we opnieuw kiezen wat we écht belangrijk vinden. ‘Rebooting Reality’ is een uitnodiging om de digitale samenleving van de toekomst opnieuw op te starten – bewuster, veiliger, menselijker.

Partner worden van de Computable Awards 2025?

Wilt u partner worden van de Computable Awards 2025, het belangrijkste, jaarlijkse festijn in de Nederlandse ict-markt? Verbind dan uw naam aan dit evenement en woon op op 18 november as de spectaculaire uitreiking bij!