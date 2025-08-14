Kort: Nieuwe ai-oplossingen van Netsuite en Xebia, data-analyse voor wielersport (en meer)

Netsuite komt met eigen ai-tooling, net als Xebia. Team Picnic PostNL gaat met IG&H beter wielrennen, en Wireless Logic neemt Zipit Wireless over. Dat zijn de onderwerpen van dit nieuwsbericht.

Netsuite komt met eigen ai-tooling

Erp-softwarebedrijf NetSuite heeft AI Connector Service aangekondigd, een ‘protocolgestuurde integratieservice die het model context protocol ondersteunt,’ wat zich ‘ontpopt tot een cruciale standaard voor gestructureerde communicatie tussen llm-gestuurde agents en andere systemen.’ Met de nieuwe toepassing kunnen ontwikkelaars exact definiëren wat hun ai-systeem kan zien en doen, meerdere assistenten en agentplatforms ondersteunen op een standaardgebaseerde manier, complexe ai-erp-integraties omzetten in modulaire, herbruikbare SuiteApps, en ai-integraties afstemmen op het bestaande uitbreidingsmodel van NetSuite. Verder stelt het partners en isv’s in staat om ai-gestuurde SuiteApps te bouwen, en gebruikers om met NetSuite-gegevens te werken via de gebruikersinterfaces van populaire ai-assistenten.

Ook Xebia komt met nieuwe ai-oplossingen

Ict-consultancybedrijf Xebia heeft een nieuwe portfolio ontwikkeld van direct inzetbare ai-oplossingen voor bedrijven. ‘De oplossingen zijn al getest en toegepast bij Fortune 500-bedrijven en leveren direct meetbare resultaten,’ aldus het van oorsprong Nederlandse bedrijf, dat zegt in te spelen op de groeiende kloof tussen ai-experimenten en daadwerkelijke bedrijfstoepassing. Het portfolio omvat ‘ai-native software-engineering voor versnelling over de gehele ontwikkelketen en agentic ai-assistenten die in bedrijfscontext data analyseren en taken uitvoeren.’ Daarnaast beschikt het over ai-gedreven casemanagement voor snellere afhandeling van complexe dossiers, een oplossing voor hyper-gepersonaliseerde dienstverlening voor banken, en tooling voor het snel omzetten van ongestructureerde naar gestructureerde data.

Team Picnic PostNL gaat werken met IG&H

Wielerteam Picnic PostNL kondigt een nieuw partnership aan met het Nederlandse consulting- en technologiebedrijf IG&H. Het is de bedoeling geavanceerde data-analyse en de ontwikkeling van op maat gemaakte applicaties te gaan gebruiken om trainings- en voedingsstrategieën verder te verbeteren. ‘Binnen het project worden individuele trainingsplannen samengebracht, voortgang van renners gevolgd en gepersonaliseerde voedingsprogramma’s ontwikkeld. Dit stelt zowel experts als sporters in staat om dagelijkse keuzes beter te onderbouwen en zo de prestaties te optimaliseren,’ aldus de twee partijen. De programma’s worden gebouwd op OutSystems-technologie en ontwikkeld door de OutSystems-developers en data & analytics-experts van de consultant.

Wireless Logic neemt Zipit Wireless over

Het Britse Wireless Logic, aanbieder van iot-connectiviteitsplatforms, heeft het Amerikaanse Zipit Wireless overgenomen, een specialist in multi-carrier iot-connectiviteit en abonnementsfacturatie. ‘Het is de eerste overname van een bedrijf met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten en een belangrijke stap in de internationale groeistrategie van Wireless Logic,’ reageert de koper. Met de overname vergroot Wireless Logic zijn aanwezigheid in Noord-Amerika en breidt het de technologische mogelijkheden verder uit, met name op het gebied van facturatie, multi-tier-modellen en abonnementsbeheer. De facturatieoplossing van Zipit heeft meer dan 45 miljoen dollar aan abonnementsinkomsten voor oem-klanten gegenereerd.