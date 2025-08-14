Microsoft schaft volumekortingen af

Grote klanten betalen tot 12 procent meer voor online diensten

Microsoft schrapt de kortingen die grotere afnemers op abonnementen voor Online Services zoals Microsoft 365 (M365) en Dynamics 365 (D365) genieten. Dit betekent voor de grootste klanten (Level D-klanten) een prijsstijging van 12 procent, aldus Kevin Pastor, managing partner bij licentie-adviesbureau BeSharp Experts. Een treetje lager gaan de prijzen voor Level C-klanten 9 procent omhoog, terwijl Level B-klanten 6 procent meer kwijt zijn.

De staffels binnen de contractvormen Enterprise Agreement (EA) en Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) worden afgeschaft. Zo heeft Microsoft aangekondigd. Iedereen betaalt vanaf 1 november aanstaande dezelfde prijs, ongeacht de grootte van de organisatie of het volume. Azure blijft buiten schot. Voor die dienst hanteerde Microsoft al een consistent prijsmodel. Ook de on-premises-prijzen blijven ongewijzigd. Onderwijsklanten zijn uitgesloten van deze wijziging.

Volgende verlengingen of aanschaffingen van nieuwe online-services vallen vanaf 1 november onder het nieuwe prijsmodel. Deze stap is opnieuw een beweging richting Microsofts nieuwe contractvorm MCA-E (Microsoft Customer Agreement for Enterprise). Pastor: ‘Omdat MCA-E geen prijsniveaus kent, maakt deze wijziging het voor Microsoft makkelijker om klanten naar dit model over te zetten.’ Door nu ook binnen EA en MPSA één uniforme prijs te hanteren, lijkt het verschil met MCA-E kleiner.

Zogenaamde vereenvoudiging

Microsoft ‘verkoopt’ de verandering als een vereenvoudiging van de licentiestructuur. Maar in feite is er sprake van een prijsverhoging. Veel diensten zoals Teams Phone-service, Power BI Pro en Power BI Premium zijn afgelopen april al fors duurder geworden.

Ook het licentiebeleid wijzigt. Vanaf begin dit jaar kunnen bepaalde cloud-Enterprise-Agreements (EA) niet meer worden verlengd. Dit dwingt bedrijven om over te stappen naar andere licentiemodellen, zoals MCA-E en CSP, die over het algemeen minder gunstige voorwaarden hebben. Leveranciers zoals Microsoft wijzigen hun licentiemodellen regelmatig, waardoor klanten gedwongen worden over te stappen op duurdere modellen.

