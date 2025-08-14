Your.Cloud bouwt aan Europees msp-collectief

Behoud identiteit overgenomen bedrijven staat centraal

Your.Cloud, voorheen bekend als TSH (Total Specific Hosting), heeft zich in de afgelopen jaren middels overnames gepositioneerd als een belangrijke speler in de Nederlandse markt voor managed service providers (msp’s). Het portfoliobedrijf uit Amsterdam, onderdeel van Strikwerda Investments, wil nu in Europa verder groeien en kiest er bewust voor binnengehaalde bedrijven zoveel mogelijk zelfstandig te laten voortbestaan. Kruisbestuiving levert meer op dan integratie, is de overtuiging.

Your.Cloud rondde begin augustus de overname van Comm-Tech Voice & Data af, een telecom- en it-dienstverlener uit Norwich in het oosten van Engeland. Het bedrijf telt ruim dertig man en wil onder de vlag van Your.Cloud verder groeien. Het betekent de tweede acquisitie in het Verenigd Koninkrijk van de Nederlandse investeerder in msp. Begin dit jaar nam Your.Cloud ook HDUK over, een leverancier van hosted-desktopoplossingen voor de Britse accountancysector.

Eind vorig jaar zette de investeerder de eerste stap naar internationalisatie met de overname van de Duitse Microsoft-specialist Abtis. De ambitie is om uit te groeien tot een platform voor msp’s in Europa. Your.Cloud zette in deze markt rond 2016 de eerste schreden met de inlijving van Vancis, een ict-dienstverlener in onderzoek, onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening (toentertijd onderdeel van universitair ict-infrastructuurdienstverlener Sara). Die deal werd nog uit naam van moedermaatschappij Strikwerda Investments gedaan. Strikwerda richtte daarna de vennootschap Total Specific Hosting (TSH) om Vancis en de daaropvolgende msp-acquisities in Nederland onder te brengen.

TSH groeide in de jaren erna uit tot een conglomeraat van meer dan twintig bedrijven met ongeveer 1.500 medewerkers en een omzet van circa 350 miljoen euro. Bekende labels zijn naast Vancis onder andere NEH, OfficeGrip, Eshgro, KNNS/Nxtoffice, Store Utica en Solid Partners.

Internationale koers

In 2024 koos Strikwerda Investments voor een nieuwe, internationale rebranding: TSH werd Your.Cloud en viel voortaan onder de paraplu Your.World, dat nog een ander portfoliobedrijf kent: Your.Online (voor webhosting, digitale marketing en digital trust services). Begin dit jaar ontving Your.World een investering van achthonderd miljoen euro van de Amerikaanse investeerders Ares Management Credit Funds en Carlyle om de groeistrategie middels overnames te ondersteunen.

Dat de keuze op Duitsland viel voor de eerste buitenlandse overname (Abtis) was ingegeven door een drietal overwegingen. Ten eerste de technologische achterstand. Zo loopt Duitsland qua cloudadoptie achter op Nederland, wat kansen biedt voor versnelling. Dan de marktomvang: de Duitse markt is groot en biedt ruimte voor decennialange groei. Tot slot de culturele bekendheid, wat zoveel betekent dat Nederlandse bedrijven veel ervaring hebben met Duitse partners en de toetreding dus vergemakkelijkt.

Decentraal ondernemerschap als fundament

Daarnaast is het decentrale model een belangrijk kenmerk van de strategie. Your.Cloud kiest nadrukkelijk niet voor integratie van overgenomen bedrijven in één uniforme organisatie. In plaats daarvan blijft de identiteit van elk bedrijf behouden, inclusief naam, cultuur en autonomie voor de lokale ondernemer. Dit model is geïnspireerd op de aanpak van de Canadese software-investeerder CSI en het onderdeel Total Specific Solutions (een Nederlandse software-investeringsgroep waar Strikwerda Investments minderheidsaandeelhouder is), en staat haaks op het Angelsaksische integratiemodel.

Computable sprak eerder met algemeen directeur John Reynders, die afgelopen juli bij Your.Cloud is vertrokken, over de voordelen van dit model. Die zijn volgens hem evident: het behouden van het klantvertrouwen (klanten kiezen voor lokale ondernemers, niet voor een groot, anoniem concern), het voorkomen van een hoog personeelsverloop (medewerkers blijven loyaal aan hun oorspronkelijke bedrijfscultuur) en de focus blijft op de klant in plaats van interne processen (geen tijdverlies aan backoffice-integraties). Het decentrale model sluit tevens goed aan bij lokale marktdynamieken.

Daarnaast wees Reynders op de gemeenschapszin en kennisdeling als groeiversnellers. Binnen de Your.Cloud-familie wordt sterk ingezet op ‘community building’. Ondernemers en specialisten worden aan elkaar gekoppeld om van elkaar te leren en best practices worden geïdentificeerd, getest en breed gedeeld. Bovendien is er veel aandacht voor klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid, waarvoor specifieke playbooks (draaiboeken) zijn ontwikkeld. Deze aanpak moet er voor zorgen dat bedrijven sneller kunnen groeien en hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Selectieve marktbenadering

Voor Your.Cloud geldt dan ook dat de voorkeur bij overnames uitgaat naar ondernemingen waar het bestaande leiderschap of management na de overname gewoon door wil gaan binnen het bedrijf, vanuit een geest van ondernemerschap en groei. De investeringsgroep richt zich daarbij met name op kleine en middelgrote msp’s.

Hoewel de focus nu ook op het buitenland ligt, is de Nederlandse markt nog lang niet verzadigd. Afgelopen juni nam Your.Cloud nog Becs IT Services en Wetec Enterprise IT uit Zuid-Nederland en Contict uit Oldenzaal over. De overall-strategie van het bedrijft blijft dus tweeledig: versterken van de positie in bestaande markten én uitbreiden naar nieuwe. Met dus een decentrale aanpak, gericht op samenwerking, kennisdeling en behoud van identiteit.