Linux groeit gestaag op de business-pc

Exclusieve cijfers van it-assetmanager Lansweeper tonen aan dat Linux in de Benelux langzaam maar zeker terrein wint op zakelijke pc’s. Waar consumenten al langer vaker voor Linux kiezen – ongeveer 6 procent gebruikt het besturingssysteem – blijft het aandeel in het bedrijfsleven kleiner. Toch is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar.

In België en Nederland ligt het gebruik van Linux op zakelijke desktops en laptops deze zomer rond 2,2 procent. Dat is meer dan het wereldwijde gemiddelde van 1,9 procent.



Een toename, want begin 2025 lag het aandeel nog op 1,8 procent in België en Nederland. ‘Het gaat om een groei die zelfs iets hoger ligt dan in andere landen’, aldus Jerry Schwartz, vicepresident marketing bij Lansweeper.

Vooral consumenten

Op nieuwe zakelijke apparaten die sinds maart 2025 voor het eerst in de scans opdoken, ligt het gebruik zelfs op 4 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan het internationale gemiddelde van 2,5 procent.

De adoptie verschilt per sector. Vooral de technologie- en telecomsector en de maakindustrie springen eruit in de Benelux. Daar is Linux bovengemiddeld populair. In andere sectoren, zoals onderwijs, gezondheidszorg en energie, is het gebruik juist beperkt – een trend die ook wereldwijd te zien is.



De echte adoptie gebeurt, volgens Jerry Schwartz, op consumenten pc’s. ‘Daar is Linux intussen inderdaad al goed voor een marktaandeel van 6%.’

Drijfveren

Dat Linux ook in bedrijven aan populariteit wint, ook al is het gestaag, is overigens geen toeval. Cyberbeveiliging en DevOps-activiteiten worden steeds vaker genoemd als belangrijke drijfveren. Volgens eerdere analyses van Lansweeper is de toename van cyberdreigingen een belangrijke reden dat organisaties hun beveiligingsstrategie herzien. Bedrijven kijken daarbij naar Linux als alternatief dat beter aansluit bij een strengere security-aanpak.



Hoewel Windows en macOS in de zakelijke wereld voorlopig nog dominant blijven, geven de cijfers aan dat Linux in de Benelux stap voor stap aan invloed wint. Schwartz benadrukt dat de beweging weliswaar klein lijkt, maar significant is: ‘We zien een geleidelijke maar consistente groei.’

