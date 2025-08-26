Bluesky kan kosten strenge leeftijdscontrole niet dragen

Bluesky heeft zichzelf in de Amerikaanse staat Mississippi uit de lucht gehaald omdat het de kosten van compliance niet kan dragen. Het socialmedia-platform stelt dat te strenge wetten innovatie tegenwerken en big tech in de kaart spelen.

Socialmedia startup Bluesky heeft in de Amerikaanse staat Mississippi de toegang tot de eigen dienst geblokkeerd, omdat het niet wil voldoen aan de nieuwe wet HB1126. Bluesky nam het besluit een dag nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof bekendmaakte niet op te treden tegen de wet.

Streng, strenger, strengst

Wat deze wet anders maakt, is dat het leeftijdsverificatie vereist voor álle gebruikers, niet alleen voor minderjarigen. De wet in Mississippi gaat veel verder dan de toch al strenge en fel bediscussieerde Britse Online Safety Act, de OSA, die vorige maand in werking trad en ‘robuuste’ leeftijdscontrole vereist, maar alleen voor bepaalde content en bepaalde functies.

In de rest van Europa zijn er vergelijkbare, maar minder strenge regels voor onder andere socialmedia. De Amerikaanse wet wil bovendien dat de platforms gevoelige informatie van alle gebruikers verzamelen en opslaan, volgens TechCrunch.

In de praktijk is de OSA in het VK eenvoudig te omzeilen door vpn’s te gebruiken, wat ook een oplossing in Mississippi kan zijn. Interessant aan het uitzetten van Bluesky in die Amerikaanse staat is echter dat gebruikers elders er problemen door ondervinden, omdat hun mobiele providers het verkeer via servers in die staat leidden. Bluesky zegt daaraan te werken.

Compliance vs innovatie?

Bovenop de hogere kosten voor compliance komen de grotere consequenties voor niet-naleving. De OSA maakt leidinggevenden van overtredende bedrijven al meer aansprakelijk dan voorheen. Mississippi doet er nog een schepje bovenop door bij niet-naleving boetes tot tienduizend dollar per gebruiker te willen innen. Dat allemaal maakt het te veel voor Bluesky.

‘In tegenstelling tot techgiganten met diepe zakken, zijn wij een klein team dat zich richt op het bouwen van gedecentraliseerde sociale technologie die gebruikers de controle geeft,’ legt de startup uit. ‘Leeftijdsverificatiesystemen vereisen aanzienlijke investeringen en continue compliance monitoring,’ en dat zijn kosten die kleinere bedrijven niet kunnen dragen. ‘Deze dynamiek versterkt bestaande big-tech-platforms en vertraagt de innovatie en concurrentie die gebruikers ten goede komen.’