ASML stuwt Europese ai met miljardeninvestering in Mistral

ASML investeert 1,3 miljard euro in het Franse ai-bedrijf Mistral, aldus persbureau Reuters. Daarmee wordt de chipmachinefabrikant de grootste aandeelhouder in Mistral AI. De financiële steun van ASML heeft als achtergrond versterking van de digitale soevereiniteit van de EU. De investering maakt Europa minder afhankelijk van Amerikaanse en Chinese ai-modellen.

Bij dit soort omvangrijke investeringen wordt meestal een zetel in de board bedongen. ASML’s president en ceo Christophe Fouquet heeft overigens net als Mistral mede-oprichter en CEO Arthur Mensch de Franse nationaliteit.

Open-source

Mistral beweegt zich net als OpenAI op het gebied van generatieve ai. De open-source taalmodellen (llm’s) van Mistral zijn minder zwaar en daardoor efficiënter dan die van de concurrentie. De ai-assistent van Mistral, Le Chat, slaat standaard de gegevens over de gevoerde conversatie na afloop van een sessie niet op voor toekomstig gebruik of training. Dit gebeurt alleen wanneer de gebruiker expliciet aangeeft die te willen bewaren of te exporteren. Tijdens het chatten worden berichten real-time verwerkt om reacties te genereren. De mogelijkheid van lokale zelfhosting van de llm’s kan vanuit oogpunt van privacy interessant kan zijn.

ASML ontwikkelt lithografie-apparatuur die essentieel is voor de productie van geavanceerde chips. ASML is in hoge mate afhankelijk van kunstmatige intelligentie om de prestaties van zijn machines verder te verbeteren. De fabrikant gebruikt machine learning onder meer om afwijkingen in het lithografie-proces te voorspellen. Zo blijkt uit het rapport ‘The Semiconductor Industry in the AI ​​Era’ dat Capgemini onlangs publiceerde over de rol van ai in de chipindustrie. Door de integratie van Mistrals geavanceerde data-analyse en ai-capaciteiten zou ASML zijn technologie verder kunnen optimaliseren, de prestaties van zijn apparatuur verbeteren en nieuwe productoplossingen ontwikkelen.

Waardering

ASML is niet de enige nieuwe investeerder in Mistral. In totaal moet de Series C-financieringsronde van het Franse bedrijf twee miljard dollar opbrengen. Deze ronde maakt Mistral tot het meest waardevolle ai-bedrijf van Europa. De ‘pre-money’ waardering komt uit op tien miljard euro, aldus de bronnen van Reuters.

Bloomberg News noemde onlangs een waardering van veertien miljard dollar. Mistral kreeg vorig jaar kapitaal van het chipbedrijf Nvidia. Bij die financieringsronde kwam de waarde uit op zes miljard dollar. ASML en Mistral onthouden zich voorlopig van een reactie.