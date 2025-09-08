Kort: GPUGate is complexe cyberaanval op it-sector, Copilot valt tegen (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: GPUGate nieuwste cybercrimecampagne tegen West-Europa, TTNL en FIELDS groeien door, Noord-Holland investeert in vastgoed-ai, Copilot verbetert productiviteit niet echt, Protons Europese alternatief voor Zoom, Teams, Google Meet in bèta.

GPUGate nieuwste cybercrimecampagne tegen West-Europa

Het soc van Arctic Wolf heeft een nieuwe, complexe cybercrimecampagne ontdekt, die zich specifiek richt op de it-sector in West-Europa. Deze maakt gebruik van de repositorystructuur van GitHub in combinatie met betaalde plaatsingen op Google Ads om gebruikers naar een kwaadaardige download te lokken die gehost werd op een lookalike-domein. ‘Door een commit-specifieke link in de advertentie te plaatsen, lieten de aanvallers de download lijken alsof deze afkomstig was van een officiële bron, waardoor de gebruikelijke controle van gebruikers effectief werd omzeild,’ zo meldt het bedrijf. ‘De geleverde malware is uniek: de 128 MB Microsoft Software Installer omzeilt de meeste bestaande security sandboxes, terwijl een gpu-gated decryptieroutine de payload versleuteld houdt op systemen zonder een echte gpu. We hebben deze nieuwe aanvalstechniek ‘GPUGate’ genoemd.’

TTNL Group en FIELDS groeien door

Het Utrechtse TTNL Group heeft Cisol uit Nieuwegein overgenomen, de service-provider van mission-critical it en managed services voor AIX, Linux, Kubernetes en Openshift. Het is de tweede overname van TTNL in een week. ‘Met een sterke focus op applicatiemodernisatie, migraties en het beheer van bedrijfskritische omgevingen, sluit de expertise naadloos aan,’ aldus de twee. Beide zitten nu in de portefeuille van het Nederlands-Duitse FIELDS, samen met onder andere AIOps en Erik Sterck. De investeerder wil zo voor de Utrechters ‘de positie als leider in de Europese it-industrie verder versterken, zowel via gerichte buy & build-initiatieven als door middel van organische groei-initiatieven.’

Noord-Holland investeert in vastgoed-ai

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft 350.000 euro geïnvesteerd in de Haarlemse ai-startup Reavant, zo melden de twee. De nieuweling bouwt ‘ai-agents die de productiviteit van vastgoedteams verhogen bij het managen van assets en portefeuilles. Deze ai-agents werken samen met vastgoedprofessionals en automatiseren complexe workflows die traditioneel veel tijd en middelen kosten.’ De vastgoedsector zou nog altijd veel inefficiencies hebben, met veel handmatige processen, gefragmenteerde data en systemen. De nieuwe oplossing wil ai-agents gebruiken om documenten te analyseren, contractuele verplichtingen te bewaken en inzichten te genereren die helpen om de portefeuilleprestaties te maximaliseren. De investering is een converteerbare lening.

Copilot verbetert productiviteit niet echt

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid drie maanden een proef gedaan met Microsofts M365 Copilot, maar die heeft ‘geen merkbare productiviteitswinst opgeleverd’, zo meldt The Register. ‘Sommige taken zijn versneld, maar andere zijn langzamer geworden vanwege een lagere kwaliteit van de output.’ De drie populairste taken waren het transcriberen of samenvatten van een vergadering, het schrijven van een e-mail en het samenvatten van schriftelijke communicatie. Wat opviel is dat ‘de M365 Copilot-gebruikers Excel-data-analyses langzamer voltooiden en met een slechtere kwaliteit en nauwkeurigheid dan niet-gebruikers.’ Verder zei 22 procent hallucinaties te hebben opgemerkt, 43 procent niet en 11 procent wist het niet zeker.

Protons Europese alternatief voor Zoom, Teams, Google Meet in bèta

Proton is in de testfase met een eigen Meet-versie, zo heeft het bedrijf aan Tweakers gemeld. ‘Proton Meet wordt momenteel in gesloten kring getest. Het is niet bekend hoelang de periode voor deze gesloten bèta gaat duren.’ De aanbieder wil echter nog geen publieke releasedatum delen. Het bedrijf speelt in op de groeiende behoefte aan Europese digitale soevereiniteit.