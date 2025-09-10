Amsterdams-Russische Nebius ‘hofleverancier’ van Microsoft

Het van oorsprong Russische Nebius dat momenteel vanuit Amsterdam opereert en daar het internationale hoofdkwartier heeft, gaat op grote schaal ai-infrastructuur leveren aan Microsoft.

Zelf spreekt dit techbedrijf dat voortkomt uit de ‘Russische Google’ Yandex, van een vijfjarige deal die vele miljarden dollar waard is. Volgens persbureau Reuters bedraagt de contractwaarde 17,4 miljard dollar tot 2031.

Als Microsoft nog meer capaciteit voor de training en de uitrol van ai-modellen nodig heeft, kan dit bedrag oplopen tot 19,4 miljard dollar. Nebius dat aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq is genoteerd, zag de waarde van zijn aandelen dinsdag met liefst 41 procent opveren. Het bedrijf is nu meer dan negentig miljard dollar waard.

Gpu’s

Nebius heeft zich gespecialiseerd in ai-gerichte cloud-infrastructuur met gpu’s van Nvidia en eigen maatwerk-hardware en – software als basis. Het bedrijf staat bekend om de vele innovaties op gebied van cloudsecurity.

Als eerste komt er capaciteit voor Microsoft beschikbaar in een nieuw datacenter dat Nebius in New Jersey uit de grond heeft gestampt. Extra capaciteit houdt het bedrijf achter de hand in Kansas City en op IJsland, terwijl ook wordt uitgebreid in Finland.

Nebius bedient niet alleen Microsoft, maar speelt ook een sleutelrol bij de ondersteuning van Israëls geavanceerde tech-ecosysteem. Het bedrijf vormt de drijvende kracht achter het nationale supercomputer-project van Israël. De Israel Innovation Authority heeft Nebius daartoe in de arm genomen.

Het pas in 2023 opgerichte Nebius heeft opmerkelijke successen geboekt na de grondige herstructurering van Yandex. Die reorganisatie was nodig na de vele geopolitieke verschuivingen met als dieptepunt de Russische inval in Oekraïne. Het bedrijf draait in hoge mate op jonge Russische wetenschappers die naar het Westen zijn gevlucht.

Medeoprichter Arkady Volozh verhuisde overigens al in 2014 naar Israël. De topman van Nebius verwacht na de deal met Microsoft nog veel meer belangrijke langetermijncontracten met vooraanstaande ai-labs en big-tech-bedrijven te kunnen afsluiten. Volgens hem is dit nog maar het begin. ‘Deze deal helpt ons ook de groei van onze ai-cloud te versnellen in 2026 en daarna.’

Nebius heeft r&d-centra in Europa, Noord-Amerika en Israël. Grote concurrent is CoreWeave.