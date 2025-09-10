Kort: Oracle sky high dankzij Stargate, Amsterdamse Dyme naar Risk (en meer)

Orderboek van Oracle explodeert, Sopra Steria breidt zijn datasoevereiniteitsoplossing uit, fintechstartup Dyme onderdeel van insurtechbedrijf Risk en cybersecurity betreedt sportveld. Dat zijn de onderwerpen van dit nieuwsoverzicht.

Oracle spint garen bij Amerikaans ai-project Stargate

Oracle heeft zijn orderboek zien exploderen tot vijfhonderd miljard dollar, mede dankzij het door president Trump gelanceerde Project Stargate. Dit nationale ai-programma voorziet in de bouw van datacenters in de VS en daarbuiten, bedoeld om technologische voorsprong en nationale veiligheid te waarborgen.

De Amerikaanse leverancier van software en cloudtechnologie blijkt de eerste grote begunstigde: de cloudomzet steeg met meer dan driekwart naar achttien miljard dollar en moet de komende jaren doorgroeien tot 144 miljard. Beleggers reageerden enthousiast: het aandeel Oracle schoot 28 procent omhoog.

Ook chipmakers, koelings- en netwerkleveranciers zoals Nvidia, TSMC en Cisco hopen mee te liften. In Nederland wordt uitgekeken naar mogelijke kansen voor ASML en ASM International.

[UPDATE] Dankzij deze spectaculaire stijging van het aandeel is medeoprichter Larry Ellison Elon Musk voorbij gestreefd als rijkste persoon op aarde. Het is voor het eerst dat Ellison de ‘Dagobert Duck’ van de wereld is. Hij heeft nu een vermogen van zo’n 393 miljard dollar en dat is meer dan de 385 miljard dollar van Tesla-baas Elon Musk, aldus NOS.nl.

Sopra Steria voegt post-quantum-encryptie toe aan eigen Datasphere

Sopra Steria heeft zijn data-soevereiniteitsoplossing Datasphere uitgebreid met hybride post-quantum-encryptie. De technologie combineert klassieke cryptografie met quantumbestendige algoritmen en moet organisaties beschermen tegen toekomstige dreigingen die voortvloeien uit de opkomst van quantumcomputers.

Datasphere biedt al functies als data-labeling, encryptie en attribuutgebaseerde toegangscontrole binnen onder meer Microsoft Office. Met de toevoeging van post-quantumtechnologie voldoet de oplossing aan aanbevelingen van Nist en internationale standaarden, zoals die van de Navo.

Volgens Sopra Steria-directeur Thierry Lempereur verstevigt de ontwikkeling de digitale soevereiniteit van klanten en maakt het een veilige overgang naar post-quantumbeveiliging mogelijk.

Risk neemt fintech Dyme over

De Amsterdamse fintechstartup Dyme komt in handen van insurtechbedrijf Risk, dat deels eigendom is van het Zweedse Söderberg & Partners. Dyme, bekend van het televisieprogramma Dragons’ Den en een van de grootste financiële apps van Nederland, heeft ruim 600.000 gebruikers die samen meer dan veertig miljoen euro op hun huishoudpotje bespaarden.

Met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Risk toegang tot een jonge doelgroep en breidt Dyme zijn aanbod en internationale ambities uit, te beginnen in Duitsland. Het merk en managementteam blijven zitten waar ze zitten. Risk wil met Dyme’s technologie huishoudens helpen grip te krijgen op vaste lasten en betere keuzes te maken voor verzekeringen, abonnementen en energie.

Cybersecurity maakt transfer naar voetbal en padel

Niet alleen spelers, ook sponsors worden steeds slimmer gekozen. Zo haalt Girona FC een digitale keeper in huis. Of meer precies, het Amerikaanse securitybedrijf WatchGuard als officiële cybersecuritypartner. De Spaanse club beschermt voortaan stadion, trainingscomplex en academie met realtime-dreigingsdetectie.

Ondertussen kiest padelwereldkampioen Agustín Tapia voor Commvault. De Argentijn, de Mozart van Padel genoemd, prijkt dit seizoen met het logo van de data-protectiespecialist op zijn shirt.

Zowel WatchGuard als Commvault benadrukken de parallellen: veerkracht, voorbereiding en snelle reactie zijn onmisbaar, of je nu een cyberaanval moet keren of een punt wil maken.