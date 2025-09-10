Cybersec Netherlands 2025 is afgelopen en volgens beursmanager Paul Verdult was het een groot succes. ‘We hadden extra aandacht voor het thema ot ingeruimd in het programma en dat sloeg enorm aan. De sessies waarin dat onderwerp werd behandeld zaten bomvol. Dat gold ook voor de sessies in de andere theaters. We zijn erg blij dat zoveel topsprekers hun kennis wilden delen.’ Beursmanager Paul Verdult Ook de keynotes op de mainstage mochten zich verheugen in grote belangstelling. Van de aftrap met Bert Hubert tot en met de hackersgame tot slot. Lees de verslagen van de tweede dag hieronder \u2935\ufe0f en van de eerste dag in deze liveblog post.