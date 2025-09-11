Microsoft breidt datacenter in Wieringermeer fors uit

Microsoft heeft vijftig hectare grond gekocht bij Agriport A7 in Middenmeer voor de bouw van een nieuw datacenter, een uitbreiding van het bestaande complex langs de A7. Het project, een investering van meerdere miljarden euro’s, speelt in op de explosieve vraag naar cloudcapaciteit en kunstmatige intelligentie (ai).

De plannen zijn eerder deze week gepresenteerd tijdens een besloten bijeenkomst van de gemeenteraad van Hollands Kroon, meldt de regionale omroep NH.

Het nieuwe datacenter wordt ontworpen met moderne technologieën voor energie-efficiëntie en dataveiligheid. Zo wordt regenwater opgevangen van kassen en bestaande datacenters en gebruikt voor koeling, waardoor het verbruik van leidingwater afneemt. Ook wordt gekeken naar de toepassing van zonnepanelen, al vormt brandveiligheid een uitdaging. De klimaat- en energieomstandigheden in de Wieringermeer zijn volgens Microsoft zeer geschikt voor datacenters.

Veilige opslag en soevereiniteit zijn kernpunten: de 300.000 Nederlandse klanten van Microsoft kunnen hun data lokaal opslaan, wat gezien de geopolitieke spanningen in Europa belangrijk is. Het ontwerp omvat een parkachtig terrein met waterpartijen die zowel functioneel als recreatief zijn.

Lokaal

Het datacenter zal naar verwachting 350 banen opleveren, waarvan ruim zeventig procent lokaal wordt ingevuld. Microsoft zet verder in op samenwerking met aannemers, hoveniers en cateringbedrijven. Ook investeert het bedrijf miljoenen in onderwijs en scholing, en doet personeel vrijwilligerswerk in de regio.

Hoewel het ontwerp nog niet definitief is en de vergunningen nog doorlopen moeten worden, ligt de nadruk op een technologisch geavanceerde en duurzame uitbreiding van het datacenter. Het gemeentebestuur stelt dat toekomstige grootschalige projecten alleen mogelijk zijn als ze bijdragen aan werkgelegenheid en technologische vooruitgang voor de regio.