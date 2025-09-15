Kort: ai op universiteit nu riskeert onoplosbare problemen later (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: toepassing ai op universiteiten brengt risico’s mee, Deel nu ook Apple Authorized Reseller in Nederland, Tesorion krijgt nieuwe ceo, kleine Nederlandse bedrijven doen niks aan AI Act, en inclusiever internet.

Toepassing ai op universiteiten brengt risico’s mee

Onderzoekers van de Radboud Universiteit stellen in een nieuw artikel dat verzet tegen artificiële intelligence (ai) in de academische wereld zowel mogelijk als noodzakelijk is. ‘Veel academisch onderzoek naar ai wordt momenteel ook gefinancierd door de ai-industrie, wat het risico met zich meebrengt dat wetenschappelijke kennis wordt vertekend, vergelijkbaar met wat we in het verleden hebben gezien’, stelt Iris van Rooij, hoogleraar aan de instelling en een van de achttien auteurs. ‘Ai wordt vaak zonder echt debat of toestemming in onze klaslokalen en onderzoeksomgevingen geïntroduceerd,’ reageert ze. ‘Het gaat om de bredere invloed van de tech-industrie op hoe we lesgeven, hoe we denken en hoe we kennis definiëren.’ Kritiekloos omarmen van ai brengt de ontwikkeling in gevaar van essentiële academische vaardigheden zoals kritisch denken. Zonder dat te leren, zullen studenten later niet staat zijn om problemen op te lossen als er daadwerkelijk iets misgaat, ‘wat vaak zal gebeuren, gezien de ai-output die we nu zien.’

Deel nu ook Apple Authorized Reseller in Nederland

Payroll- en hr-platform Deel heeft de status van Apple Authorized Reseller verkregen in Nederland, zo meldt het bedrijf. ‘Het complete Apple-portfolio wordt nu onderdeel van Deel IT, het geïntegreerde platform voor it-inventaris-beheer met 24/7-ondersteuning,’ aldus de nieuw aangestelde reseller, die nu toegang kan ‘bieden tot zero-touch deployment, waarbij devices vooraf worden geconfigureerd en direct gebruiksklaar zijn voor medewerkers wereldwijd. Daarnaast wordt de complete levenscyclus van apparaten ondersteund, van automatische enrollment en configuratie tot vervanging en duurzame recycling.’

Tesorion krijgt nieuwe ceo

De Nederlandse cybersecuritydienstverlener Tesorion krijgt een nieuwe ceo, Eric van Gend. Hij volgt Aksel Dorèl op. ‘Van Gend is een autoriteit in de it- en cybersecuritymarkt. Hij begon zijn loopbaan in de informatiebeveiliging bij Symantec en Cisco. De afgelopen vijftien jaar leidde hij business units bij internationale bedrijven als HPE, Dell Technologies en Juniper Networks. De rode draad in deze rollen was het realiseren van groei en het vergroten van de klanttevredenheid,’ aldus het bedrijf.

Kleine Nederlandse bedrijven doen niks aan AI Act

Hoewel de AI Act al sinds 2024 van kracht is en volgend jaar volledig in werking treedt, kent de helft van de Nederlandse ondernemers de wet niet en zegt minder dan een op de tien goed op de hoogte te zijn, zo concludeert de Kamer van Koophandel (KVK) uit navraag bij zo’n 650 zzp’ers en mkb’ers. ‘Vooral middelgrote bedrijven met tien of meer medewerkers, beseffen dat de AI Act gevolgen zal hebben,’ aldus het rapport. Van die bedrijven verwacht 44 procent van de respondenten impact, tegenover slechts 22 procent bij kleinere mkb’ers. ‘Toch neemt ook in deze groep vrijwel niemand al maatregelen.’ Ruim de helft van de ondervraagde ondernemers zegt geen plannen te hebben.

Inclusiever internet

‘Lang niet iedereen voelt zich online vrij of veilig en kan de vruchten van het internet plukken,’ concludeert het Rathenau Instituut na eigen onderzoek in de wereld van apps, platforms en andere online-omgevingen. Mensenrechten worden online nog steeds onvoldoende worden gerealiseerd en beschermd, aldus het instituut. In het rapport staan daarom aanbevelingen voor het inclusiever maken van de huidige online-omgevingen en hoopt een systeemverandering op gang brengen ‘zodat in het ontwerp van nieuwe online-omgevingen inclusiviteit en mensenrechten ingebakken zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over het vermijden van verslavende algoritmes die leiden tot eindeloos scrollen, over het veranderen van verdienmodellen en over het anders inrichten van dataverzameling.’