Productinformatie-leverancier Icecat introduceert MCP-connector voor ai-agents

De Nederlandse leverancier van productinformatie Icecat gaat zijn wereldwijd gebruikte database ontsluiten met een nieuwe MCP (Model Context Protocol)-service. Daarmee kan via ai-agents gestructureerde informatie worden ontsloten.

Het Model Context Protocol is hard op weg de opensource standaard te worden om informatiebronnen te ontsluiten voor ai-agenten zoals ChatGPT, Claude en Gemini. Het is als het ware een universele connector tussen ai en allerhande typen databronnen.

Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, heeft MCP in 2024 geïntroduceerd om de toenemende complexiteit van de integratie van llm’s met systemen van derden aan te pakken. OpenAi en Google hebben zich erachter geschaard. Vóór MCP moesten ontwikkelaars vaak voor elke gegevensbron of tool aangepaste connectoren bouwen.

Accurate informatie

Om de Icecat-dienst te gebruiken in bijvoorbeeld Claude, moet een configuratiebestand van Claude-desktop geüpdatet worden met een token van Icecat.

Een usecase is bijvoorbeeld dat een gebruiker wil controleren welke Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund door het product Philips SHB9850NC/00. In plaats van dit handmatig te controleren, kan hij het aan Claude vragen, of aan een agent die gebruik maakt van Claude. Met Icecat MCP moet ai de gegevens in Icecats-tabellen controleren voordat deze worden verzonden. De chatbot zal daarom altijd accurate informatie over het product verstrekken of duidelijk maken dat Icecat niet over de productgegevens beschikt.

Deze oplossing zal niet snel door een consument zelf worden toegepast en zal daarom vooral te vinden zijn in agents van derde partijen, die bijvoorbeeld toegesneden zijn op het vinden van producten en daarbij gebruikmaken van taalmodellen zoals Claude.

Icecat

Icecat is een Nederlands bedrijf dat informatie van miljoenen producten ontsluit en vele soorten koppelingen levert aan e-commerce platformen als Shopify en Magento. Deze content wordt wereldwijd door duizenden merken, distributeurs en retailers gebruikt in meer dan zestig talen. Met de MCP-service is er nu dus ook een koppeling beschikbaar naar de nieuwste generatie ai-agents.

‘Met de introductie van onze MCP-dienst willen we een fundament leggen voor een open en transparant ai-ecosysteem,’ zegt Martijn Hoogeveen, ceo van Icecat. ’Ai-agents die gebruikmaken van betrouwbare en gestandaardiseerde productinformatie kunnen veel effectiever opereren. Bovendien stellen we ai in staat om zelf gespecialiseerde agents te ontwikkelen, waardoor toepassingen sneller schaalbaar en innovatiever worden.’