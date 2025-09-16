Kort: Innobrix wint Google-prijs, anonieme ai helpt zorg nog meer (en nog meer)

In dit nieuwsoverzicht: Innobrix wint Google-prijs, Boom werkt samen met anonieme zorg-ai Ask Aletta, OpenAI komt met nieuwe Codex, Starlink korte tijd offline, nieuwe oplossing SAP live bij PwC en succes bij ABN Amro met SAP.

Innobrix wint Google prijs

Het Hengelose technologiebedrijf Innobrix heeft de Grand Prize gewonnen van de internationale Google Maps Platform Awards. ‘Uit meer dan vierhonderd inzendingen in tien categorieën wereldwijd koos de Google-jury Innobrix als de beste overall-toepassing. De prijs erkent de innovatieve & disruptieve manier waarop Innobrix Google Maps inzet, binnen de bouw- en vastgoedbranche’, meldt het bedrijf. Met de saas-oplossing van het bedrijf kunnen ‘projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties bouwinformatiemodellering-gebaseerde digital twins creëren die rechtstreeks geïntegreerd zijn in de immersieve wereld van Google 3D Maps. Dit maakt het mogelijk om nieuwe bouwprojecten, woonwijken of vastgoedontwikkelingen levensecht en in diverse planvarianten te presenteren.’

Boom werkt samen met zorg-ai Ask Aletta

Boom Gezondheidszorg is een pilot gestart met de zorg-ai Ask Aletta, zo meldt de uitgever. De tool is bedoeld om zorgprofessionals te helpen snel en onderbouwd medische vragen te beantwoorden. De samenwerking betekent dat de ai nu ook de inhoud van de boekenreeks Probleemgeoriënteerd mag gebruiken. Ask Aletta, een merk van de Amsterdamse startup Brainshelf, richt zich op zorgprofessionals die betaald abonnee kunnen worden. Het bedrijf verbiedt gebruikers om patiëntengegevens in te voeren en vrijwaart zichzelf tegen de gevolgen van zulk gebruik, wellicht omdat het denkt zo niet aan NEN 7510 te hoeven voldoen. Op de site van de ai is een fysiek adres van het bedrijf alleen te vinden in de algemene voorwaarden. De labhack en het Groupcard-fiasco zijn twee recente voorbeelden van bedrijven waar vergelijkbare situaties helemaal fout uitpakten.

OpenAI komt met nieuwe Codex

OpenAI brengt een coderversie uit van GPT-5. De nieuwe versie, GPT-5-Codex genaamd, zou sneller coderen dan eerdere modellen en hooguit zeven uur aan een codeertaak besteden, wat sneller zou zijn dan benchmarks voor codering door ai-agents. Dat komt doordat deze versie de te besteden oplossingstijd in realtime kan aanpassen.

Het bedrijf stelt dat de nieuwe versie is getraind voor het uitvoeren van codereviews, terwijl ervaren software-engineers zijn gevraagd de reviewcommentaren van het model te evalueren. Die zouden hebben geconstateerd dat de nieuwe versie minder onjuiste en meer ‘high-impact’-commentaren produceerde.

Starlink korte tijd offline

Gisteren lag het Starlink-satellietbreedbandnetwerk ongeveer een halfuur stil. Dat leidde direct tot storingsmeldingen van 40.000 gebruikers, volgens The Register. In eerste instantie erkende de website van Starlink de problemen, maar dat bericht werd later verwijderd. Een reden van de storing kan zijn dat er meer en meer concurrenten actief zijn. Zo is Eutelsat OneWeb nu ook operationeel en Project Kuiper verwacht eind dit jaar in gebruik te kunnen zijn.

Starlink bestaat uit duizenden satellieten in een lage baan om de aarde. Klanten krijgen met slechts één ontvanger toegang tot internet.

Nieuwe oplossing SAP live bij PwC

SAP meldt dat diens cloud-erp-oplossing bij PwC succesvol live is gegaan. ‘Het project omvat een van de grootste erp-transformaties wereldwijd’, aldus de twee partijen. Meer dan honderdduizend PwC-professionals in negentien landen zijn nu verbonden op één geïntegreerd, intelligent erp-platform. Het pakket is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de twee en vervangt legacy-software van verschillende partijen. Met het nieuwe systeem ‘wordt de operationele complexiteit aanzienlijk verminderd, worden de selfservicemogelijkheden voor gebruikers verbeterd en nemen de ondersteunings- en onderhoudsbehoeften af.’

Ook succes bij ABN Amro met SAP

ABN Amro heeft zijn hr-omgeving op basis van SAP SuccessFactors verder geoptimaliseerd met een digitale schil van WalkMe, zo meldt het bedrijf. ‘Het digital adoption platform helpt om specifieke, niet-standaardprocessen in SuccessFactors gebruiksvriendelijker te maken voor managers.’ De software ‘vormt de ruggengraat’ van de wereldwijde hr-processen van de bank en bedient zo’n 17.500 medewerkers in Nederland en duizenden anderen in dertien andere landen.