Slechte datakwaliteit kost Benelux-bedrijven jaarlijks miljarden

Bedrijven in België en Nederland verliezen samen bijna dertig miljard euro per jaar door slechte datakwaliteit en inefficiënties bij het vinden en corrigeren van data. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Savanta, uitgevoerd in opdracht van ai-datacloud-bedrijf Snowflake.

Onderzoek over data in opdracht van een dataspecialist: we nemen het altijd met een korrel zout. Al is het onderzoek, bij 1.088 medewerkers in de Benelux, uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. En bovendien valt er over datakwaliteit en -beheer wel een en ander te vertellen.

Onderbenut potentieel

Volgens de onderzoekers is er in beide landen nog veel onbenut potentieel. In België lopen de kosten op tot 8,41 miljard euro door gebrekkige datakwaliteit en inefficiënties. Een ruime meerderheid van de werknemers (81 procent) besteedt wekelijks gemiddeld 64,8 minuten aan het zoeken naar de juiste gegevens — goed voor ruim een werkweek per jaar — wat neerkomt op een productiviteitsverlies van 4,83 miljard euro. Het corrigeren van fouten in data kost bedrijven nog eens 3,58 miljard euro.



Nederlandse bedrijven, in groter aantal dan de Belgische, zien de schade oplopen tot 20,03 miljard euro jaarlijks. De meerderheid van de werknemers (78 procent) besteedt gemiddeld 54 minuten per week aan het vinden van data, goed voor een verliespost van 10,6 miljard euro. Daarbovenop gaat nog eens 9,43 miljard euro verloren doordat medewerkers gemiddeld bijna een volle werkweek per jaar besteden aan het corrigeren van foute data.

Vertrouwen

Naast de directe kosten speelt ook het vertrouwen in data een grote rol. In België geeft slechts 24 procent van de werknemers aan veel vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de gegevens waarmee zij werken. Meer dan de helft (57 procent) moet regelmatig controleren of gegevens wel kloppen, en 16 procent doet dit zelfs dagelijks.



In Nederland ligt het vertrouwen iets hoger, op 30 procent, maar ook daar moet bijna 60 procent van de werknemers wekelijks checken of de data betrouwbaar zijn. Bijna de helft (48 procent) corrigeert bovendien wekelijks fouten, wat het gebrek aan efficiëntie verder illustreert.



‘Dit onderzoek onderstreept dat inefficiënte datastrategieën en slechte datakwaliteit organisaties jaarlijks miljarden kosten’, vat Martin Frederik, country manager Benelux bij Snowflake, samen. ‘Het is cruciaal dat organisaties beginnen met een solide datafundament: niet alleen om de juistheid van data te waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat data eenvoudig en veilig toegankelijk zijn.’