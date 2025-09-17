Kort: Java en ai-tools vernieuwd, klusjes scoren (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Java 25 is uit, Nederlandse ai-startup trekt kapitaalinjectie, Main Capital groeit portefeuille, Elsevier brengt nieuwe ai-onderzoekstool en Indiaas klusjesplatform knalt de beurs op.

Java 25 is uit

Oracle heeft Java 25 uitgebracht. Het bedrijf zegt Oracle JDK 25, ten minste acht jaar te zullen ondersteunen. ‘Nu Java aan zijn vierde decennium begint, blijft het functies toevoegen die ervoor zorgen dat applicaties, inclusief applicaties geïntegreerd met ai-mogelijkheden, zeer efficiënt en schaalbaar zijn op verschillende hardware-platforms,’ reageert Oracle. De nieuwe versie zal tot september 2028 elk kwartaal beveiligings- en prestatie-updates ontvangen onder de No-Fee Terms and Conditions (NFTC). JDK 25-updates die na die datum uitkomen, zullen worden aangeboden onder de Java SE OTN-licentie (OTN), die tot september 2033 gepland staat.

Nederlandse ai-startup trekt kapitaalinjectie

De Amsterdamse startup Promptwatch heeft 1,2 miljoen euro groeifinanciering gekregen van het eveneens Amsterdamse investeringsfonds Arches Capital. De startup heeft een platform voor zichtbaarheid en datagedreven optimalisatie in ai-zoekmachines. ‘Het platform is met name relevant voor marketing- en communicatieteams, digitale bureaus en merken die afhankelijk zijn van hun online zichtbaarheid. Ook kennisinstellingen, dienstverleners en verzekeraars behoren tot de doelgroep. ‘ChatGPT en Perplexity groeien razendsnel in gebruik, en ook Google beweegt mee in de verschuiving van traditionele zoekresultaten naar ai-gedreven zoekopdrachten. Veel zoekverkeer loopt nog steeds via Google maar de manier waarop we zoeken is al fundamenteel veranderd.

Main Capital vergroot portefeuille met twee overnames

De Duitse fintechleverancier JustOn is overgenomen door de Amerikaanse PSA-leverancier Cloud Coach, zo meldt de moeder van de laatste, het Haagse Main Capital Partners. Het is de eerste overname van de Amerikaan sinds het in 2023 ging behoren tot de portefeuille van Main Capital.

Datzelfde geldt voor de Belgische cloudsoftwareleverancier RiskConcile, dat de Britse dataleverancier Fitz Partners overneemt, de eerste sinds toetreding in 2024 tot de portefeuille van Main Capital. Die portefeuille groeit dit jaar flink en omvat nu zo’n vijftig softwarebedrijven met bij elkaar meer dan 15.000 medewerkers en een waarde van bijna zeven miljard euro.

Nieuwe ai-onderzoekstool van Elsevier

Elsevier heeft een ai-onderzoeksoplossing ontwikkeld op basis van klantfeedback. De end-to-end-oplossing is bedoeld voor academische en zakelijke onderzoekers en moet de workflow van onderzoek transformeren, zodat wetenschappers sneller van inzichten naar impact kunnen bewegen, zonder dat integriteit, transparantie en betrouwbaarheid van onderzoek verloren gaan. Generieke-ai-tools baseren zich vaak ‘op een beperkte hoeveelheid wetenschappelijke literatuur, gebruiken data van lage kwaliteit en bieden weinig transparantie over hoe conclusies worden getrokken.’

De nieuwe oplossing wordt gebouwd op miljoenen peer-reviewed artikelen en boekhoofdstukken van toonaangevende academische uitgevers. De nieuwe oplossing is uitgever-neutraal en biedt toegang tot zowel abonnements- als Open Access-content.

Indiaas klusjesplatform knalt de beurs op

Het Indiase Urban Company, het grootste home-servicesplatform van het land, heeft meer dan tweehonderd miljoen dollar opgehaald bij diens beursgang. Het aandeel steeg meteen zo’n zestig procent. Een van de redenen achter het succes van Urban Company in het afgelopen decennium is het vermogen om traditioneel ongeorganiseerde huishoudelijke diensten in India te organiseren, waaronder schoonmaak, loodgieterswerk, elektra, massages en schoonheidsbehandelingen, legt TechCrunch het succes uit. ‘Door deze diensten te digitaliseren via zijn app, heeft het bedrijf een on-demandplatform gecreëerd in een markt die niet gestandaardiseerd was. In die zin geniet Urban Company een bijna-monopolie en blijft het de grootste georganiseerde speler in deze sector.’