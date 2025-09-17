VS nog op kop in ai-race, maar China wil meer riskeren voor opschalen

De komende vijf jaar blijft de VS vooroplopen in artificiële intelligence (ai). Dat kan gaan veranderen, want in China is men bereid veel meer risico te nemen bij de toepassing van ai en zet men vooral in op schaal.

De VS heeft de meeste kans om de komende vijf jaar leidend te blijven in ai, zo concludeert data-infrastructuurbedrijf NetApp uit eigen rondvraag bij 400 ict-leidinggevenden en 400 ceo’s wereldwijd. Vier op de tien zien de VS de race winnen, hoewel die nek-aan-nek is. De executives zijn verder overtuigd van de ai-voorsprong van hun eigen organisatie: 81 procent zegt al bezig te zijn met pilots of opschaling van ai en ziet zelfs 88 procent zegt dat hun organisatie al grotendeels of helemaal in staat is om de ai‑transformatie vol te houden.

Een interessant verschil tussen de ai-grootmachten is dat 92 procent van de Chinese ceo’s actieve ai-projecten meldt tegenover 74 procent van de Chinese ict-leidinggevenden, een gat van 16 procentpunten. In de VS liggen die percentages 77 respectievelijk 86, oftewel een gat van 9 procentpunten, wat lijkt te wijzen op betere afstemming in de Amerikaanse boardrooms. In China zijn de ceo’s ook veel positiever over hoe ‘ai ready’ hun organisatie is: 92 procent maar liefst. Van de ict-leidinggevenden daar denkt maar 74 procent er zo over, maar dat is nog altijd hoger dan de 61 procent voor beide groepen in de VS.

China focust vooral op snelle groei van ai

In welke richting de race gaat, daarin verschilt men van mening. China ziet vooral schaalbaarheid als prioriteit, waar 35 procent ten opzichte van gemiddeld 11 procent in andere landen er zo over denkt. De VS en India richten zich juist op integratie met bestaande systemen. ‘De Chinese nadruk op schaalbaarheid kan sneller leiden tot zichtbare resultaten, terwijl de langetermijnsstrategie die andere landen hanteren uiteindelijk meer zakelijke waarde kan opleveren,’ denkt NetApp.

Gemiddeld 79 procent van de respondenten denkt dat zwakke data- en cloudstrategieën ai-implementatie kan laten mislukken en kan leiden tot defecte modellen, vertekende inzichten en beveiligingslekken. ‘China is daar met 15 procent een uitzondering op, maar dat is in lijn met hun nadruk op snelle kortetermijngroei en een grotere risicobereidheid’, van 46 tegenover 25 procent in andere landen.