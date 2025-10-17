Kort: Koningin Máxima opent Philips-hoofdkantoor, kredietrapporteur verlaat het land door AVG (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Experian beboet voor AVG en verlaat Nederland, Koningin Máxima opent nieuw Philips-hoofdkantoor, Vertical Horizon neemt Formdesk over, Brainport, NTT DATA en Cisco openen innovatielab, en SLTN neemt IBM Power-opleidingsmateriaal over van ICS Opleidingen.

Experian overtreedt AVG, wordt beboet en verlaat Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Experian Nederland een boete opgelegd van 2,7 miljoen euro wegens overtredingen van de AVG bij het gebruik van persoonsgegevens. Het bedrijf erkent de overtredingen, gaat niet in beroep en stopt met de activiteiten in Nederland. Ook verwijdert het dit jaar de volledige database met persoonsgegevens. Het bedrijf leverde kredietrapporten aan klanten zoals telecombedrijven en webwinkels, maar informeerde betrokkenen onvoldoende en verzamelde onnodig veel gegevens, aldus de AP. Klachten bij de toezichthouder gingen over geweigerde aankopen of hoge borgsommen zonder dat mensen wisten dat een kredietscore de oorzaak was. De AP benadrukt dat de gevolgen voor consumenten groot konden zijn door foutieve of onbekende scores.

Koningin Máxima opent nieuw Philips-hoofdkantoor

Koningin Máxima heeft het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van Koninklijke Philips in Amsterdam geopend, samen met ceo Roy Jakobs. Het duurzame pand uit de jaren vijftig is gerenoveerd met circulaire materialen en energiezuinige installaties, aldus het bedrijf. Philips gaat er ook innovaties tonen die in Nederland zijn ontwikkeld, zoals mri-systemen met sterk gereduceerd heliumgebruik, het Azurion-platform voor minimaal invasieve operaties, monitoringstechnologie voor ziekenhuizen en de OneBlade uit Drachten. Philips investeerde in 2024 ongeveer 1,75 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling, waarvan veertig procent in Nederland. Wereldwijd behaalde het bedrijf een omzet van 18 miljard euro met 67.300 medewerkers. Het hoofdkantoor moet samenwerking en innovatie verder stimuleren, zo meldt het.

Vertical Horizon neemt Formdesk over

Formdesk is overgenomen door Vertical Horizon, onderdeel van Böschen IT Investments. De Wassenaarse aanwinst biedt sinds begin jaren tweeduizend een platform voor webformulieren dat wordt gebruikt door onder meer Rijkswaterstaat, UMC Utrecht en Universiteit Leiden. Met de overname versterkt Vertical Horizon zijn positie in het (semi-)publieke domein en breidt het zijn cluster van verticale softwareoplossingen uit. Founders Maarten Rader en Marco Beuk dragen hun aandelen over. Het platform sluit aan bij eerdere acquisities zoals Iprox en EntrD, aldus de nieuwe moeder.

Brainport, NTT DATA en Cisco openen innovatielab

Op de Brainport Industries Campus in Eindhoven is het ‘Factory of the Future Experience Center’ geopend door de samenwerking Brainport Industries, de Japanse it-dienstverlener NTT DATA en het Amerikaanse Cisco. Het lab richt zich op Industry 5.0-toepassingen zoals private 5G, ai, edge computing, digital twins en robotica. Doel is de maakindustrie toekomstbestendig te maken en het tekort aan technisch talent te verkleinen, zo melden de partners. Studenten, mkb en start-ups krijgen toegang tot faciliteiten en technologie. Cisco levert de netwerk- en beveiligingsinfrastructuur, NTT DATA focust op ai en systeemintegratie, en Brainport Industries verbindt bedrijven en onderwijsinstellingen. Het centrum moet innovatie in de regio en in Nederland versnellen.

SLTN neemt IBM Power-opleidingsmateriaal over van ICS Opleidingen

Het Nederlandse SLTN heeft het opleidingsmateriaal en de didactische aanpak van ICS Opleidingen overgenomen. ICS, opgericht in 1987, was gespecialiseerd in trainingen voor IBM Power (AS/400). Met de overname wil SLTN de continuïteit van kennis rond dit bedrijfskritische platform waarborgen en nieuw talent opleiden, aldus de twee. De integratie versterkt de interne leerprogramma’s van de nieuwe moeder en ondersteunt de groeiende vraag naar IBM Power-expertise. Het bedrijf benadrukt dat de stap bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie it-professionals en de positionering als kennisleider op het gebied van IBM Power, die investeert in de toekomstbestendigheid van dit platform.