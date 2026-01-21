Kort: Grootste Apple-winkel Amac op Zuidas, NS en Transdev kijken naar Rivier (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Amac opent grote winkel in Amsterdam, F1 Solutions naar Futureproof Group, Global Identity Trust Alliance ziet licht, acht miljoen voor Finst en Rivier in handen van NS en Transdev.

Amac opent nieuwe flagshipstore op de Zuidas

Amac opent later dit jaar een nieuwe flagshipstore in The CubeHouse op de Amsterdamse Zuidas. De locatie, met een oppervlakte van circa driehonderd vierkante meter, wordt de grootste Apple Premium Partner‑winkel van Nederland. Het is de eerste volledig nieuwe Amac‑vestiging sinds 2018 toen het filiaal in winkelcentrum The Wall in Utrecht werd geopend.

Met de winkel richt Amac zich nadrukkelijk op zakelijke klanten in het zakendistrict. Er is een uitgebreid assortiment werkplekaccessoires en permanente aanwezigheid van Amac Pro‑medewerkers. De locatie biedt ook reparatieservices en trainingen. De opening staat gepland voor eind eerste of begin tweede kwartaal van 2026.

Amac stelt de enige Apple Premium Partner in Nederland te zijn en een van de grootste van Europa. Amac heeft 47 vestigingen in het hele land, een webshop en Amac Pro voor zakelijke klanten en onderwijs.

F1 Solutions treedt toe tot Futureproof Group

Futureproof Group heeft F1 Solutions uit Hilversum overgenomen. Deze ict-dienstverlener, opgericht door Clemens Blom en Marcel Huijbens, richt zich op kantoorautomatisering, netwerk- en serverbeheer en telefonie voor mkb‑klanten. Volgens de oprichters helpt de aansluiting bij Futureproof Group om de dienstverlening verder uit te bouwen en de continuïteit te waarborgen. De deal werd afgelopen december beklonken.

F1 Solutions is in 1997 gestart met F1 als verwijzing naar de functietoets op het toetsenbord (‘Press F1 for help!’, aldus de oprichters). Binnen de groep gaat F1 Solutions samenwerken met Futureproof-onderdeel Veldwerk, actief in Eemnes, Amsterdam en Heteren. Om die samenwerking te ondersteunen, verhuist F1 Solutions dit voorjaar naar de hoofdvestiging van Veldwerk in Eemnes.

Foster+Freeman, Desko en Keesing starten Global Identity Trust Alliance

Foster+Freeman, Desko en Keesing Technologies hebben de Global Identity Trust Alliance (Gita) opgericht. De drie bedrijven willen komen tot één standaard voor identiteitscontrole bij grenspassages. De alliantie richt zich op de afstemming tussen papieren reisdocumenten en digitale of biometrische verificatiesystemen.

Gita introduceert een indeling met drie controletreden: een basale baliecontrole, een uitgebreide inspectie en een forensische analyse in een laboratorium. Door kennis en data te combineren, willen de partijen grensmedewerkers ondersteunen bij het sneller en nauwkeuriger beoordelen van documenten. De samenwerking moet identiteitsfraude binnen Europa en daarbuiten naar een hoger niveau tillen.

Het Britse Foster+Freeman maakt forensische apparatuur, het Duitse Desko levert apparaten die reisdocumenten kunnen lezen en het Nederlandse Keesing Technologies biedt betrouwbare informatie over identiteitsdocumenten, zoals paspoorten en id-kaarten.

Finst haalt 8 miljoen euro op voor Europese uitbreiding

Crypto‑platform Finst heeft in een Series A‑ronde acht miljoen binnengehaald. Endeit Capital leidt de investering, terwijl eerdere investeerders opnieuw deelnemen. De totale financiering komt hiermee op vijftien miljoen euro. Finst, gelanceerd in 2023, groeit snel in Europa en beschikt over bijna honderdduizend geverifieerde gebruikers. Het bedrijf ontving recent een MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation)‑vergunning van de AFM. Deze EU-regelgeving stelt geharmoniseerde regels vast voor cryptodiensten in de hele EU.

Met het nieuwe kapitaal wil Finst zijn dienstenpakket uitbreiden, onder meer met extra stakingopties (de mogelijkheid voor klanten om crypto‑assets in een blockchain vast te zetten – staken – in ruil voor een vergoeding), meer verhandelbare assets en nieuwe functionaliteiten voor particuliere en professionele klanten. Ook wordt gewerkt aan oplossingen voor financiële instellingen.

NS en Transdev willen via RIG (9292.nl) Rivier overnemen

NS en mobiliteitsdienstverlener Transdev Nederland hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname van het Rotterdamse Rivier via Reisinformatiegroep B.V. (RIG, beter bekend onder het merk 9292, waar NS, Transdev en een aantal andere ov-bedrijven aandeelhouder van zijn).

Rivier, in 2021 opgericht door de openbaarvervoersbedrijven NS, HTM en RET, biedt een technisch b2b-platform dat verschillende vervoermiddelen eenvoudig digitaal bij elkaar brengt.