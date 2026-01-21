Xerox wint tender grafische dienstverlening Rijk, VNG rondt weerbaarheidstraject af en de elf grootste tenders van het vierde kwartaal 2025

WIE GUNT WAT – In dit artikel: Xerox sleept grote deal drukwerk en reprografie in de wacht en de VNG trekt cyberweerbaarheidspartners aan. Verder de top elf grootste aanbestedingen in het vierde kwartaal 2025 van VPPipeline.

Xerox

De rijksoverheid heeft de ‘Europese aanbesteding voor Grafische Dienstverlening’ gegund aan Xerox. Het bedrijf verzorgt de centrale regie en werkt daarbij samen met Koninklijke Van der Most en Osage. De raamovereenkomst, met een maximale waarde van ongeveer vijftig miljoen euro over vier jaar, biedt ondersteuning aan meer dan 110 overheidsorganisaties bij het inrichten en digitaliseren van grafische processen (drukwerk en reprografie).

Centraal onderdeel is een nieuw digitaal bestelportaal, ontwikkeld met Prindustry, waarmee gebruikers drukwerk en digitale publicaties kunnen aanvragen. Het portaal moet processen vereenvoudigen, standaardiseren en inzicht geven in kosten en voortgang. Osage draagt zorg voor de gebruikerservaring en de rijksbrede huisstijl, terwijl Van der Most verantwoordelijk is voor de grafische productie.

Binnen de overeenkomst is er bovendien aandacht voor duurzaamheid, zoals inzicht in CO₂‑impact van opdrachten en inzet van social‑return‑activiteiten. Xerox blijft het vaste aanspreekpunt en coördineert de keten van aanvraag tot levering.

Overigens gaat het hier om drukwerk en reprografie en niet om printen en scannen. Die opdracht werd afgelopen november gewonnen door Ricoh. De selectie kwam tot stand na twee afzonderlijke aanbestedingstrajecten: een gericht op hardware (multifunctionals en netwerkprinters) en een op software (print- en scanmanagement). Met het gunnen van beide aanbestedingen aan Ricoh kan het Rijk rekenen op één totaaloplossing voor de print- en scanomgeving voor 1065 locaties. Het contract heeft een looptijd van drie jaar en een contractwaarde van zo’n veertig miljoen euro, met een maximale verlenging van twee jaar en een maximale contractwaarde van zeventig miljoen euro.

Elf leveranciers geselecteerd voor raamovereenkomsten cyberweerbaarheid

Het regionale inkoopbureau Bizob en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgelopen december de nieuwe raamovereenkomsten Cyberweerbaarheid definitief gegund. In totaal zijn elf leveranciers geselecteerd voor vier percelen. De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar en maximaal vier jaar (geraamde contractwaarde: zo’n vijftig miljoen euro).

Percelen en gegunde leveranciers:

– Perceel 1: Governance

Sopra Steria, M&I/Partners, EY Adviseurs, BDO Audit & Assurance en PuraSec

– Perceel 2: Awareness

EY Adviseurs, BDO Audit & Assurance, Awareways, Vodafone Libertel, KPMG Advisory

– Perceel 3: Preventief

Topicus Security

– Perceel 4: Detectie

Sopra Steria, BDO Audit & Assurance, Reqon, Fox‑IT

De samenwerking tussen Bizob en VNG volgt op eerdere gezamenlijke aanbestedingen, waaronder GGI‑Veilig. In totaal gaan zo’n 75 gemeentelijke organisaties gebruikmaken van de nieuwe afspraken. Eerder al was er al een aanbesteding Monitoring & Response geweest die in oktober 2023 werd gegund.

VPPipeline

De VNG-aanbesteding stond ook in het vierde-kwartaaloverzicht 2025 van VPPipeline, een register voor gepubliceerde Nederlandse it-transacties met een waarde boven de één miljoen euro. Het bedrijf stelt vast dat het slotkwartaal werd gedomineerd door inhuurcontracten (‘Staffing and Hiring’), waaronder een aantal grote overeenkomsten (zie kader). Voor de komende twee jaar verwacht VPPipeline dat het bij grootste deel van de deals om ‘managed services en outsourcing’ zal gaan vanwege de nodige aflopende contracten.