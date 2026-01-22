Helin haalt tien miljoen euro groeikapitaal op voor internationale uitbreiding

Het Nederlandse ai‑ en edgecomputingbedrijf Helin heeft tien miljoen euro groeikapitaal opgehaald. De investering komt uit een financieringsronde onder leiding van investeringsmaatschappij Forward.one en volgt op een eerder verstrekte lening van Rabobank. Met het nieuwe kapitaal wil de Rijswijkse scale-up zijn internationale verkooporganisatie uitbreiden en zijn ontwikkelplatform verder doorontwikkelen.

Helin biedt een platform waarmee industriële bedrijven hun installaties wereldwijd kunnen monitoren en aansturen. De software draait lokaal op zogeheten edge-devices, bedoeld voor locaties waar geen stabiele of veilige internetverbinding beschikbaar is. Dit speelt onder meer bij boorplatforms, schepen, wind- en zonneparken en andere kritieke infrastructuur. Volgens medeoprichter en cpto (chief product technology officer) Martijn Handels worden cloud-only oplossingen in deze sectoren steeds minder toereikend, mede door strengere wetgeving zoals de Cyber Resilience Act.

Lokale gegevensverwerking

De technologie van Helin wordt gebruikt door klanten in olie en gas, hernieuwbare energie, maritieme sector en maakindustrie. Het bedrijf noemt BP, Shell, Boskalis, Stena en Sunrock als voorbeelden van organisaties die afhankelijk zijn van lokale gegevensverwerking om operationele risico’s te beperken en installaties op afstand te beheren.

Investeerder Forward.one ziet groeimogelijkheden voor het platform binnen grote industriële ondernemingen. Volgens partner Paul Pruijmboom heeft Helin in de afgelopen jaren bewezen dat het systeem functioneert in omgevingen met hoge technische en operationele eisen.

Helin werd opgericht in 2017 en heeft inmiddels ruim tachtig medewerkers. De scale-up wil een wereldwijd ontwikkelplatform bieden voor industriële ai‑applicaties en onderzoekt uitbreiding naar sectoren buiten olie en gas.