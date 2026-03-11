Kort: Workplace Technology Center en CCare ICT in huwelijksbootje, app tegen pornoverslaving lekt data (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Workplace Technology Center en CCare ICT bundelen krachten, antiporno-app knoeit gegevens, Rotate Capital schenkt vertrouwen aan Blacktang en Bluetang, Vitestro haalt miljoenen op voor bloedafname-robot en HiBob zegt ‘hallo’ tegen Amsterdam.

Workplace Technology Center en CCare ICT gaan ’trouwen’

Het Workplace Technology Center en CCare ICT gaan nauwer samenwerken. De ict-dienstverleners kondigen hun samenwerking aan met een ‘huwelijksvoltrekking’ op 1 april. De organisaties bundelen kennis en diensten om klanten een breder portfolio te bieden rond werkplekbeheer, cloudoplossingen en strategisch ict-advies.

Volgens Marco Verwoert van Workplace Technology Center is het partnerschap een logische stap. Door expertise te combineren kunnen beide partijen klanten beter ondersteunen bij digitale werkplekken en it-beheer. Ook Rolf Breemer van CCare ICT verwacht dat de gezamenlijke organisatie sneller kan inspelen op technologische ontwikkelingen.

De bedrijven gaan verder onder de naam Workplace Technology Center en starten de gezamenlijke activiteiten vanuit Breukelen. Later dit jaar verhuist de organisatie naar een nieuwe locatie in Amstelveen.

App tegen pornoverslaving lekte gebruikersdata

De app Quittr, bedoeld om gebruikers te helpen stoppen met pornoverslaving, heeft gevoelige gegevens van gebruikers gelekt. Door een verkeerd geconfigureerde database op Firebase (de backend-as-a-serviceplatform van Google) waren persoonlijke data publiek maandenlang toegankelijk. Dat meldt techsite 404 Media.

Volgens het medium ging het om gegevens van circa 600.000 gebruikers, onder wie ongeveer 100.000 minderjarigen. In de database stonden onder meer informatie over masturbatiefrequentie en persoonlijke ontboezemingen die gebruikers hadden geplaatst.

Een beveiligingsonderzoeker meldde het lek eerder tevergeefs bij de ontwikkelaars. Toen een journalist van 404 Media later navraag deed, ontkenden de makers aanvankelijk dat er gevoelige informatie op straat lag. Inmiddels is het lek gesloten. De app claimt wereldwijd ongeveer anderhalf miljoen gebruikers te hebben.

Rotate Capital boost it-detacheerder Blacktang en compliancepartij Bluetang

Investeringsmaatschappij Rotate Capital neemt een minderheidsbelang van twintig procent in detacheerders Bluetang en Blacktang. Met de investering hopen de bedrijven hun groei te versnellen via uitbreiding van de talentpool en een buy-and-buildstrategie. Beide organisaties maken deel uit van de Pacific Groep uit Woerden.

Bluetang richt zich sinds eind 2023 op detachering van compliance- en riskprofessionals voor de financiële sector, onder meer bij Rabobank en Triodos Bank. De vraag groeit door strengere regelgeving zoals de Digital Operational Resilience Act (Dora) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Blacktang, opgericht in 2025, focust op it-detachering rond security, cloud, data en ai. De bedrijven mikken op zes miljoen euro omzet in 2026 en willen dat via autonome groei verdubbelen. Achter Rotate Capital staan onder meer investeerders Marco Aarnink en Robert Alberts.

Vitestro haalt miljoenen op voor bloedafname-robot

Het Utrechtse medtechbedrijf Vitestro heeft zestig miljoen euro opgehaald in een Series B-investeringsronde voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van zijn autonome bloedafname-robot. Onder de nieuwe investeerders bevinden zich Mayo Clinic, Labcorp Venture Fund, PGGM en Puma Venture Capital. Ook bestaande investeerders, waaronder Invest-NL en het European Innovation Council Fund, doen opnieuw mee.

De financiering wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de Aletta-robot, die met behulp van robotica, echografie en ai autonoom bloed kan afnemen. Daarnaast wil Vitestro productie en klinische activiteiten opschalen en werken aan markttoelating in de VS.

De commerciële uitrol start in Nederlandse ziekenhuizen die deelnemen aan een klinische studie, gevolgd door een bredere introductie in Europa. Volgens ceo Toon Overbeeke moet de technologie helpen personeelstekorten op te vangen en de kwaliteit van bloedafname te standaardiseren.

HiBob opent kantoor in Amsterdam

Hr-techbedrijf HiBob heeft een nieuw kantoor geopend in Amsterdam. De vestiging in gebouw De Weesper biedt ruimte aan circa vijftig medewerkers en moet verdere groei in de Benelux ondersteunen.

De verhuizing volgt op sterke groei van het bedrijf. Tussen het eerste kwartaal van 2024 en het vierde kwartaal van 2025 steeg de kwartaalomzet met circa twee derde. Volgens het bedrijf leverde de regio Scandinavië & Benelux hieraan een belangrijke bijdrage. In de Benelux gebruiken organisaties zoals Mollie, Ace & Tate en HousingAnywhere het hr-platform.

Het nieuwe onderkomen is ingericht voor hybride werken, met open samenwerkruimtes en stilteplekken. Volgens regional director Yoss Perl dient de locatie als ontmoetingsplek waar ‘samenwerking, cultuur en welzijn van medewerkers’ centraal staan.