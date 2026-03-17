Nvidia verkoopt tot eind 2027 voor 1 biljoen aan nieuwe ai-chips

Nvidia-topman Jensen Huang verwacht dat zijn bedrijf tot en met 2027 voor ten minste één biljoen (duizend miljard) dollar aan omzet zal genereren met zijn nieuwe ai-chips. Tijdens een grote conferentie van Nvidia in San Jose zei hij hoge verwachtingen te hebben van de verkoop van de huidige Blackwell-chips en de ‘volgende generatie’ Vera Rubin chips.

De vraag naar rekencapaciteit kan zelfs nog hoger liggen dan nu wordt voorzien. Vorig jaar oktober zei Huang voor vijfhonderd miljard dollar aan orders voor ai-chips te hebben tot eind 2026.

De ai-economie verschuift van het trainen van ai-modellen naar inferentie: wanneer een ai-model nieuwe informatie verwerkt en zijn bestaande model toepast om iets nieuws te doen of te produceren. Dit verhoogt de vraag naar complexe chips. En uiteindelijk gaat ai mensen productiever maken. Nvidia komt met Vera, een cpu van de nieuwe generatie, speciaal bedoeld voor workloads voor ai-agenten.

De gpu’s waar Nvidia mee groot is geworden, kunnen niet zo goed overweg met die opeenvolgende taken die een korte reactietijd behoeven. Dit bracht Huang tot de uitspraak dat Nvidia niet langer vooral een gpu-fabrikant is, maar een leverancier van een ‘full-stack’ ai-infrastructuur. De cpu’s waren een remmende factor geworden in moderne ai-systemen. De nieuwe Vera-cpu-racks komen dan ook als geroepen. Ze gaan steeds belangrijker worden in datacenters.

Computers in space

Nvidia ontwikkelt verder een computer voor gebruik in de ruimte. Maar het is technisch zeer ingewikkeld om een goed functionerende computer te maken. ‘In de ruimte is er geen geleiding, geen convectie, alleen straling,’ zei Huang. ‘Dus we moeten uitzoeken hoe we deze systemen in de ruimte kunnen koelen.’ Nvidia heeft diverse platforms ontworpen voor omgevingen waar omvang, gewicht en stroomverbruik beperkt zijn.

Volgens Huang leveren deze platforms prestaties van datacenter-klasse en ai-inferentie. Dit maakt orbitale datacenters, geospatiale intelligentie en autonome ruimte-operaties mogelijk. Verder kondigde Nvidia veel samenwerkingsverbanden aan met makers van industriële software die ai gaan inpassen in ontwerpprocessen, engineering en fabricage.