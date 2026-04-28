Kort: Tikkie deelde lintjes uit op Koningsdag, Zsolt Szabó adviseur van Accenture (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Koningsdag-record voor Tikkie, QDNL wordt Ground State Ventures, Rvc-leden Van den Brink en Shuter weg, vierde Britse overname Your.Cloud en Zsolt Szabó adviseert Accenture.

Tikkie noteert opnieuw recordaantal betalingen op Koningsdag

Tijdens Koningsdag is opnieuw massaal gebruikgemaakt van Tikkie, de betaalapp van ABN Amro. In totaal werden 756.316 betalingen verricht, een stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee blijft Tikkie stevig onderdeel van de Koningsdagpraktijk, van de vrijmarkt tot onderlinge afrekeningen voor eten en drinken.

Vergeleken met een gemiddelde dag in 2026 lag het aantal transacties 56,8 procent hoger. Op piekmomenten werden 45 betalingen per seconde verwerkt. Het aandeel betalingen via QR-codes kwam uit op 37,3 procent, duidelijk hoger dan het daggemiddelde van circa 5 procent.

De bedragen per betaling lagen lager dan normaal, met een gemiddelde van 33,18 euro. Veel transacties bleven onder de tien euro. Nieuw dit jaar was het Tikkie Betaallintje: een fysiek lintje met QR-code voor vrijmarktverkopers. In totaal zijn ongeveer zesduizend betaallintjes uitgedeeld, als dank van de bank voor het gebruik van de betaalapp.

Quantuminvesteerder QDNL Participations heet nu Ground State Ventures

Het in Amsterdam gevestigde participatiefonds QDNL Participations gaat voortaan verder als Ground State Ventures. De naamswijziging weerspiegelt de uitbreiding van een puur Nederlandse focus naar een wereldwijd opererend fonds, met kantoren in Amsterdam, Londen en San Francisco.

Het fonds heeft voor die missie 88 miljoen dollar opgehaald: ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van zeventig miljoen dollar. Ground State Ventures was de eerste investeerder in alle bedrijven in zijn portefeuille, waaronder Nederlandse quantumbedrijven als QuantWare en Qblox en Amerikaanse startups als Sygaldry.

Waar het fonds zegt zich te onderscheiden, is de combinatie van wetenschappelijke diepgang en investeringsexpertise. Het team telt wetenschappers met een doctoraat in de natuurkunde van universiteiten als Oxford, Stanford en Harvard. Pionier Chad Rigetti, oprichter van quantumcomputingbedrijf Rigetti Computing, trad in 2023 toe als partner.

Rvc-leden Van den Brink (ASML) en Shuter (KPN) vertrokken

Martin van den Brink is per direct afgetreden als commissaris bij ASM International, producent van halfgeleidercomponenten voor waferverwerking. Zijn aftreden in onderling overleg volgt op een beoordeling dat zijn overige professionele activiteiten in de toekomst tot belangenverstrengeling zouden kunnen leiden.

Van den Brink werd in mei 2024 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van ASM. Het bedrijf uit Almere vermeldt niet welke mogelijke belangenverstrengeling tot deze stap heeft geleid. Wel is bekend dat Van der Brink adviseur wordt bij CuspAI, een bedrijf dat met ai nieuwe materialen gaat ontwikkelen. De Nederlandse computerwetenschapper Max Welling is mede-oprichter van CuspAI.

Om dezelfde reden (de schijn van belangenverstrengeling) stapt de Zuid-Afrikaan Rob Shuter uit de rvc van KPN. Aanleiding is zijn benoeming tot ‘executive advisor’ bij de wereldwijde investeerder KKR, waar hij Europese digitale‑infrastructuurinvesteringen ondersteunt. Shuter was twee jaar lang commissaris bij KPN. [Alfred Monterie]

Your.Cloud breidt Britse activiteiten uit met overname Cloud Geeni

Your.Cloud uit Amsterdam neemt Cloud Geeni over, een managed service provider uit het Britse Leigh. Cloud Geeni levert mkb‑bedrijven diensten op het gebied van it‑beheer, cloudinfrastructuur en cybersecurity. Het is de vierde Britse deal sinds Your.Cloud, gesteund door Strikwerda Investments, begin 2025 op het Britse overnamepad ging. Eerder deze maand nam de hostinggroep ook al Pure Cloud Solutions over, een in Tamworth gevestigde it- en telecomprovider.

Cloud Geeni blijft opereren onder eigen naam. Het bedrijf maakte deel uit van de Key Computers‑groep en is al ruim dertig jaar actief op de Britse mkb‑markt.

Szabó staat Accenture bij

Zsolt Szabó, voormaligstaatssecretaris Digitalisering in het kabinet‑Schoof waar hij zich bezig hield met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS), is gestart als speciaal adviseur bij Accenture Nederland. In die rol richt Szabó zich op thought leadership rond digitale transformatie, soevereiniteit, ai, cybersecurity en de modernisering van dienstverlening, meldt hij op LinkedIn.

Szabó werkte eerder voor onder andere Capgemini en zat voor de VVD tussen 2003 en 2006 in de Tweede Kamer. Van 2010 tot zijn benoeming tot staatssecretaris in 2024 was hij actief als bestuurslid van ECP – Platform voor de digitale samenleving. Na zijn kabinetspost wierp de oud-bewindsman zich op als spreker/adviseur over digitalisering en samenwerking op het snijvlak van bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Deze werkzaamheden blijft hij voortzetten.