Kort: Zakelijk dipje deert KPN niet, burgerpetitie om DigiD (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Eerstekwartaalcijfers KPN, overnames door Böschen IT Group (Rvados) en IG&H (CloudNation), HarfangLab biedt Navo steun en onderzoekscentrum en burgerpetitie om DigiD ’te redden’.

KPN trapt 2026 af met groei omzet en vooral van winst

KPN zegt een solide start van het jaar te hebben gemaakt, ondanks een lichte terugval op de zakelijke dienstenmarkt (-0,6 procent). Daar had het ict-concern te maken met een ingecalculeerde, lagere omzet van laagmarge-maatwerkoplossingen (-14 procent). De groepsservice-omzet steeg met 0,6 procent jaar-op-op-jaar, gedreven door consumenten (+1,3 procent), mkb (+5,8 procent) en groothandel (+0,8 procent). Verder stelt KPN de Nederlandse glasvezelmarkt te blijven leiden. Samen met Glaspoort bereikte het netwerk circa 5,9 miljoen huishoudens, waarvan ongeveer 4,7 miljoen daadwerkelijk zijn aangesloten. In het eerste kwartaal werden ruim 58.000 nieuwe woningen geactiveerd.

De totale omzet in de eerste drie maanden van 2026 kwam uit 1,45 miljard euro, een stijging van 2,1 procent. De nettowinst steeg met 19 procent van 169 miljoen (eerste kwartaal 2025) naar tweehonderd miljoen euro, te danken aan omzetgroei (met name bij het mkb en de glasvezelmarkt) gecombineerd met strakke kostenbeheersing. KPN ziet, hoewel de geopolitieke achtergrond volatiel blijft, geen aanleiding om de vooruitzichten voor het volledige jaar 2026 te herzien.

Böschen IT Group neemt it-dienstverlener Rvados over

Böschen IT Group, gevestigd in Amsterdam, heeft it-dienstverlener Rvados ingelijfd. Met de acquisitie breidt de groep zijn activiteiten in Nederland verder uit en wordt zo binnen het Reliance-platform het aanbod van managed services versterkt. Rvados, gevestigd in Utrecht en tot voor kort onderdeel van 90North, blijft voorlopig onder eigen naam actief en behoudt de bestaande teams en klantrelaties.

Volgens Böschen IT Group sluit de werkwijze van Rvados aan op die van Reliance, dat zich richt op beheer en ondersteuning van it-omgevingen. Het bedrijf uit de Domstad is gespecialiseerd in desktop-, server- en cloudinfrastructuren op basis van technologie van Microsoft, Citrix, VMware en Ivanti.

IG&H breidt cloudaanbod uit met overname CloudNation

IG&H, een consultancy- en technologiebedrijf gevestigd in Utrecht, neemt cloudspecialist CloudNation over van de Atomic Group. Met de overname krijgt IG&H er ruim zestig cloud- en ai-specialisten bij en breidt het zijn dienstverlening op het gebied van AWS en Microsoft Azure uit, onder andere gericht op de financiële sector, zorg en detailhandel.

CloudNation is gehuisvest in Bunnik en blijft actief binnen de bestaande organisatie- en klantstructuur. De Atomic Group uit Alkmaar, richt zich na de verkoop volledig op de soevereine cloud-, data- en ai-infrastructuur voor de Nederlandse markt; CloudNation blijft een partner.

HarfangLab leverde edr-tool tijdens Navo-oefening Locked Shields

De Europese securityleverancier HarfangLab uit Parijs heeft voor het eerst zijn endpoint detection and response‑oplossing (edr) geleverd voor de Navo-oefening Locked Shields. Deze jaarlijkse cyberverdedigingsoefening vond plaats van 13 tot 24 april en bracht meer dan vierduizend deelnemers uit veertig landen samen.

Locked Shields wordt georganiseerd door het Navo Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence en simuleert grootschalige cyberincidenten op nationale schaal. HarfangLab stelde zijn edr-tool beschikbaar aan het DACHL-team, waarin Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg samenwerken. Tijdens de oefening in Estland werden realistische aanvallen nagebootst op kritieke en militaire infrastructuren. Naast Harfanglab maakte de Navo ook gebruik van de diensten van securityspecialist Sans Institute.

Burgers starten petitie om DigiD uit handen van Trump te houden

Een groep bezorgde burgers onder leiding van it-salesmanager Auke Alewijnse is een petitie gestart om de ondersteuning van het DigiD-platform in Nederland te houden. Aanleiding is het feit dat de Nederlandse regering het contract met Solvinity wil verlengen. De initiatiefnemers vrezen dat de digitale identiteit van alle Nederlanders in gevaar komt als Solvinity in Amerikaanse handen komt en onder de invloedssfeer van de regering Trump valt.

De petitie roept het kabinet-Jetten op om de regie te gaan pakken. Voorgesteld wordt om in deze kwestie samen te werken met experts, zoals Pieter Omtzigt, Reijer Passchier, Marleen Stikker, Bert Hubert, Ronald Prins, Jesse Six Dijkstra, Brenno de Winter, Dutch Cloud Community en Pieter van Oordt, privacy-ambtenaar bij BZK. Behalve DigiD zouden ook andere overheidsdiensten zoals Mijn Overheid, de politie en een aantal diensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid buiten bereik van Amerikaanse wetgeving moeten blijven. [Alfred Monterie]