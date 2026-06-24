Spoelstra spreekt: Moeilijk te handhaven

COLUMN – Groot-Brittannië gaat het gebruik van social media verbieden voor jongeren onder 16 jaar. In Nederland zouden we dit ook heel graag willen, maar dat kan niet door al die asielzoekers. Dit is natuurlijk niet waar, maar volgens sommige partijen kunnen we dit niet vaak genoeg roepen.

Dat we social media niet verbieden in Nederland komt omdat we niet weten hoe we het moeten handhaven. Dat is met veel wetten zo. We hebben het gehad met het verbod op vuurwerk, de leeftijdsgrens bij alcohol en bij het verbieden van drugs proberen we het niet eens meer. Bij alles roepen we: ‘maar hoe gaan we dat handhaven?’

En dan denk ik, nou dat is bij social media heel gemakkelijk. Want, waarom moet de overheid handhaven? Laat de social media-platforms het zelf doen. De overheid hoeft alleen maar de platforms in de gaten te houden en als er te veel minderjarigen op zitten (en te veel is meer dan 0) dan krijgen ze een boete. En bij te veel boete worden ze verboden. Een platform verbieden is namelijk heel gemakkelijk te handhaven. Je hoeft er maar één stekker uit te trekken. Je zult versteld staan hoe snel de platforms overgaan op een strenge leeftijdskeuring.

We hebben vaak een probleem met handhaving. Maar ouders kunnen ook handhaven, toch? Of durven we onze prinsjes en prinsesjes niet meer te corrigeren? En ik weet ook wel: corrigeren mag natuurlijk niet meer. We moeten onze prinsjes en prinsesjes nu belonen. Ik weet de beloning al. Met elke dag dat een kind niet op social media zit, verkleint hij of zij de kans een autist met een angststoornis te worden. Ze hoeven niet meer na te denken of ze wel net zo succesvol, slank en rijk zijn als al die andere mensen op social media. Lijkt me een hele mooie beloning. Scheelt ook heel veel ritalin.

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian. Kijk voor meer informatie op www.jacobspoelstra.nl.