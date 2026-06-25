Nederland sluit zich aan bij Pax Silica

Nederland treedt toe tot de Pax Silica-alliantie, een door de VS geïnitieerd samenwerkingsverband van sleutelpartners in de ai- en chipindustrie. De alliantie richt zich op de volledige keten, van kritieke grondstoffen tot eindproducten. Doel is het vergroten van de economische veiligheid in een geopolitiek onrustige wereld.

Dinsdag tekende minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in Washington D.C. een verklaring om toe te treden tot het initiatief. Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het blok van gelijkgestemde landen vooral bedoeld om minder afhankelijk van China te worden. De dominantie van China op het gebied van zeldzame aardmetalen en magneten baart zorgen.

Pax Silica is ook te zien als de tegenhanger van China’s Digital Silk Road. De VS vrezen door China technologisch overvleugeld te raken. ASML, met hoofdkantoor in Veldhoven, speelt met zijn hoogwaardige lithografietechnologie een sleutelrol. Daarom willen de Amerikanen Nederland er graag bij hebben.

Vrijwel alle deelnemers aan de alliantie zijn landen met unieke posities in de ai- en chipketen: de VS (ai-modellen, gpu’s en ontwerpsoftware), Japan (materialen en machines), Zuid-Korea en Taiwan (chips en geavanceerde productie). Ook Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en India zijn lid. De Europese Commissie en andere Europese lidstaten hebben aangegeven zich op korte termijn bij het initiatief aan te zullen sluiten, meldt Sjoerdsma.

Volgens de Wall Street Journal wil de VS ook de ai-regulering verminderen. Jacob Helberg, de Amerikaanse staatssecretaris van Economische Zaken, zei eerder dat de alliantie ervan verzekerd wil zijn dat wet- en regelgeving op het gebied van ai geen keurslijf mag worden.

Volgens minister Sjoerdsma biedt Pax Silica kansen voor de Nederlandse economie en verstevigt het de handelspositie van Nederland. Hij zinspeelt erop dat deelname van Nederland kan leiden tot meer ai-financiering en extra banen in de hightechsector.

ASML zegt in een reactie de Pax Silica te ondersteunen. Het bedrijf juicht toe dat Nederland zich aansluit bij een alliantie van landen die de weerbaarheid van tech-leveringsketens willen versterken. ASML is ook medeondertekenaar van de Trusted Tech Alliance, een initiatief van bedrijven dat afgelopen februari tijdens de Veiligheidsconferentie van München werd gelanceerd. Deze bedrijvencoalitie heeft dezelfde doelstellingen.