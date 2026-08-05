Conclusion wint BDI-aanbesteding voor digitale data-uitwisseling

WIE GUNT WAT – It-dienstverlener Conclusion heeft de aanbesteding voor de realisatie van de kerncomponenten van de Basis Data Infrastructuur (BDI) gewonnen. Tot nu toe stonden deze afspraken en technische blauwdrukken grotendeels nog op papier.

De BDI is het publiek-private samenwerkingsverband dat gestandaardiseerd digitaal datadelen in logistieke ketens en supply chains in Nederland en daarbuiten stimuleert en faciliteert. Conclusion realiseert en beheert de technische componenten waarmee bedrijven onderling én met overheidsorganisaties data kunnen uitwisselen. De maximale waarde van het vierjarig contract (inclusief verlengingen) bedraagt zo’n twee miljoen euro, aldus het aanbestedingsbestek.

Data-uitwisseling met concurrenten

De logistiek en supply chains in onder meer de logistiek en landbouw- en voedselsector staan voor een specifiek digitaliseringsvraagstuk: hoe wissel je data uit met partijen waarmee je tegelijk concurreert? De BDI heeft daarvoor een afsprakenstelsel ontwikkeld dat regelt hoe vertrouwen, eigenaarschap en governance worden geborgd bij het delen van data.

Tot nu toe stonden deze afspraken en technische blauwdrukken grotendeels op papier. De opdracht aan Conclusion is om ze daadwerkelijk te bouwen en in gebruik te nemen. De aanpak is bewust opensource: er wordt geen nieuw gesloten platform gebouwd, maar een set herbruikbare componenten die bestaande systemen aanvullen en met elkaar verbinden.

Van Excel-bestanden naar realtime zicht op de keten

De eerste concrete toepassing in de containerlogistiek maakt inzichtelijk waar een container zich bevindt in de keten. Dat klinkt eenvoudig, maar bedrijven wisselen deze informatie nog vaak uit via e-mail of Excel-bestanden. Door in een centraal autorisatieregister het vertrouwen binnen de keten vast te leggen en gegevensstromen te standaardiseren worden veel drempels voor toegang tot relevante data over die container weggenomen en zijn die data tijdig en volledig beschikbaar.

Andere toepassingen die in de pijplijn zitten, zijn gericht op ‘lastmile delivery’ in de bouw, een pharma-datacorridor voor end-to-end tracking van medicijnen en CO2-voetafdrukdata in voorraadketens in de landbouw- en voedingssector.

Bewezen aanpak

Vijf partijen namen deel aan de finale fase van de aanbesteding. Conclusion zegt geselecteerd te zijn op basis van een pragmatische aanpak en aantoonbare ervaring met vergelijkbare vraagstukken in andere sectoren. Het bedrijf uit de Domstad verzorgt binnen het project zowel het projectmanagement, de architectuur en adoptie als de technische ontwikkeling en het testen. Technisch onderscheidend is onder meer de inzet van de opensource-identity-and-access-managementoplossing Keycloak als kern van de identificatielaag. Conclusion ontwikkelde hiervoor plug-ins die door Keycloak zelf zijn overgenomen.

Het platform dat voor de BDI wordt gebouwd, is opgezet als een overdraagbaar model: de open standaarden en modulaire architectuur maken het toepasbaar voor andere sectoren of regio’s waar data-uitwisseling tussen concurrerende partijen een drempel vormt voor samenwerking, zoals de eerdergenoemde agrifood supply chains, stelt Conclusion.

Leon Roseleur, principal consultant bij Conclusion: ‘Logistiek raakt vrijwel elke vitale sector in Nederland. Wie goederen, medicijnen of bouwmaterialen wil laten stromen, heeft data nodig die over organisatiegrenzen heen beweegt. Dat lukt alleen als je de afspraken over eigenaarschap en vertrouwen goed regelt. Wat de BDI heeft neergezet, is een fundament waarop de logistiek zelf verder kan bouwen, zonder afhankelijk te worden van één platform of leverancier. Dat is precies de aanpak die schaalbare innovatie mogelijk maakt.’

Europees niveau



Ook in Europa zijn er diverse initiatieven voor veilige gegevensuitwisselingen op basis van afsprakenstelsels. Zo is er de European Mobility Data Space, een virtueel netwerk waar de logistieke sector en overheidsinstanties binnen Europa eenvoudig en op een standaard wijze data veilig kunnen uitwisselen. Daar wordt in dit decennium stapsgewijs naar toegewerkt, zoals Computable eerder belichtte.

Wie gunt wat: Veel ict-opdrachten worden verstrekt via een aanbestedingstraject. Computable maakt regelmatig melding van de publiek gemaakte gunningen.