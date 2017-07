ICTZ beheert zorgportaal ChipSoft bij Erasmus MC

Erwin van den Heuvel, manager ict-services bij Erasmus MC: ‘Niet alleen voor het beheer van het zorginformatiesysteem HiX zelf, ook voor het zorgportaal is specialistische kennis nodig. Deze is aanwezig binnen onze organisatie. Maar door het beheer van het portaal uit te besteden, kunnen onze ict-medewerkers zich focussen op het beheer van HiX en daarmee indirect op de zorg voor de patiënt. En daarin zit de meerwaarde van een samenwerking met en het uitbesteden aan een gespecialiseerde leverancier.’



Ook operationeel directeur ICTZ, Ruben Faber, is enthousiast over de samenwerking: ‘Het ging om de juiste mensen met de juiste kennis op het juiste moment aan tafel te krijgen en zo de voortgang te bewaken, omdat het zorgportaal-project parallel liep aan de implementatie van HiX. Gezamenlijk legden we de basis voor een technisch functionerend portaal. Daarvan profiteren alle partijen, met name de patiënten en hun zorgverleners. En dankzij onze beheerfunctie kunnen we hen verzekeren dat het zo blijft.’