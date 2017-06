Kabinet zet operatie BRP in de wacht na advies BIT

Forensisch onderzoek

Overheidsexpert René Veldwijk waarschuwde in Computable herhaaldelijke malen over de grote problemen bij de ontwikkeling van het BRP-systeem. Hij wees onder andere op een stille herprogrammering van het systeem, wat weggewuifd werd door minister Plasterk en het programmabureau. De Tweede Kamer stelde er wel Kamervragen over maar de bewindsman draait handig om de hete brij heen en weet het dossier door te schuiven naar een volgend kabinet.

In een eerste reactie vraagt Veldwijk zich af hoe het kan dat voor het afbouwen van een systeem dat bijna klaar zou zijn, nog eens vijftig miljoen euro extra nodig is. 'En dan te bedenken dat zeven jaar geleden er een startbegroting was van zo'n 38 miljoen euro. Drie jaar later deed Gartner onderzoek en constateerde dat het systeem voor een derde af was en dat er nog dertig miljoen nodig was voor de bouw van het resterende deel. Daarna kwam het BIT voor het eerst langs en stelde vast dat het BRP-systeem bijna klaar was, maar dat er nog negen miljoen euro extra nodig was. Nu zegt het BIT dat er nog eens vijftig miljoen euro nodig is. Het afbouwen van het systeem is dus duurder dan de initiële begroting uit 2010. En het is echt niet zo dat de tarieven in de tussentijd zijn gestegen.'

Dit riekt naar bedrog, vindt Veldwijk. 'Is er in 2013 überhaupt wel iets afgekomen? Wie houdt wie voor de gek? Kennelijk ligt er dus al vier jaar een lijk in de kast. Er moet eigenlijk een forensisch onderzoek komen naar deze onthutsende gang van zaken.'