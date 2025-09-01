Kort: Ai-queries kosten toch wel veel energie, Privacy First waarschuwt (en meer)

Eén dag ai opdrachten invoeren staat gelijk aan 158 jaar je magnetron gebruiken, Privacy First waarschuwt dat de anti-witwasregels zijn doorgeschoten, gaan we van tarievenoorlog naar (ict-)sanctie-oorlog, en NorthC neemt datacenter Amsterdam over. Dat zijn de onderwerpen van dit nieuwsoverzicht.

Eén dag ai opdrachten is 158 jaar je magnetron aan

Google heeft uitgerekend wat het energiegebruik is van Gemini. ‘De mediane tekstprompt van Gemini Apps verbruikt 0,24 Wh aan energie.’ Dat zou minder zijn dan negen seconden televisiekijken (0,24 Wh) of – volgens MIT’s Technology Review – één seconde magnetrongebruik. Die laatste waarschuwt echter dat het nieuwe rapport van Google alleen rekening houdt met tekstzoekopdrachten, terwijl het maken van een foto of video doorgaans meer elektriciteit verbruikt. Verder blijft ongenoemd hoe vaak Gemini wordt aangeroepen. OpenAI zegt dat er dagelijks 2,5 miljard ChatGPT-zoekopdrachten zijn. Stel dan dat beide grootmachten een vergelijkbaar aantal ai-zoekopdrachten ontvangt, dan verbruiken die ai-queries per dag net zoveel energie als je magnetron 158 jaar aan te laten staan! Als laatste wijst MIT erop dat het energiegebruik van ai veel verder gaat dat Gemini-aanroepen, zo moet de CO2-uitstoot voor de bouw van datacenters en de energiecentrales ervoor niet vergeten worden.

Privacy First: anti-witwasregels doorgeschoten

Privacy First heeft bekendgemaakt wat het de overheid heeft geadviseerd over de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregels. ‘Deze regelgeving heeft tot grote maatschappelijke schade geleid: onder meer is het voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven en voor nonprofit organisaties moeilijk geworden om een bankrekening te openen en worden mensen soms geconfronteerd met discriminatoire praktijken van witwasbestrijdingsplichtigen. Verder worden soms door witwasbestrijdingsplichtigen zeer veel vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens bij hun klanten opgevraagd en gaan zij daarbij uit angst voor overheidssancties veel verder dan nodig.’ Privacy First dringt er bij de Nederlandse regering op aan ’te bevorderen dat elementen van de Europese antiwitwasregels die de grondrechten schenden worden verwijderd. Een voorbeeld daarvan is de veel te brede definitie van de ‘politiek prominente persoon’, die ertoe leidt dat een grote groep onschuldige burgers op onjuiste gronden als hoog risico op criminaliteit wordt aangemerkt. Zo zijn bijvoorbeeld alle ouders en kinderen van leden van de Tweede Kamer zogenaamd hoog risico op criminaliteit.’

Van tarievenoorlog naar (ict-)sanctie-oorlog?

De Europese Digital Services Act is tegen het zere been van Amerikaanse big tech-bedrijven, die een sterke lobby hebben bij de eigen overheid. Het meest recente balletje dat daar is opgegooid: Europese pro-DSA beleidsmakers individueel aanpakken. Binnen EU-tech is er overigens wel steun voor de DSA. Interessant is ook dat er Amerikaanse staten zijn die nog veel verder gaan in hun eisen, ondanks gemopper van kleine Amerikaanse tech-bedrijven. Wat kan Europa doen? ‘Je ziet dat de Trump-administratie de grenzen van de presidentiële bevoegdheid opzoekt onder het mom van een noodsituatie. De kans is dus aanwezig dat de VS de sancties gewoon oplegt,’ legt Stephan Mulders de mogelijke scenario’s uit aan Computable. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het privacyrecht bij Blenheim Advocaten. ‘Daar kun je als Europa niet zoveel aan doen, behalve in de VS procederen tegen het besluit, maar dat kan jaren duren.’

NorthC neemt datacenter Amsterdam over en gaat het uitbreiden

NorthC heeft de overname van zes datacenters van Colt Technology Services afgerond, zo melden beide. Per vandaag heeft NorthC de operationele verantwoordelijkheid overgenomen van de datacenters in Frankfurt, Berlijn, Hamburg, München, Düsseldorf en Amsterdam. Het bedrijf heeft nu zeven locaties in Duitsland. ‘In de metropoolregio Amsterdam, een belangrijke hub binnen het netwerk van regionale datacenters van NorthC, wordt extra capaciteit toegevoegd,’ reageert de nieuwe eigenaar.