Spoelstra Spreekt: Hier gaan we het niet over hebben

COLUMN – Het is de grote vraag: waar gaan we het de komende verkiezingen over hebben? Tijdens de vorige verkiezingen ging het vooral over asielzoekers, wat eigenlijk ‘vluchtelingen’ zijn (maar zo noemen we ze liever niet want dan wordt het wat ongemakkelijk).

De grenzen dichtgooien, lost al onze problemen op. We kunnen dan weer in een huis wonen, het minimumloon gaat omhoog, de zorg is geen zorg meer en uiteraard verdwijnt het eigen risico van de zorgverzekering als sneeuw voor de zon. Sterker, bij je eerstvolgende doktersbezoek ontvang je een premie – zoveel geld zouden we overhouden als we de grenzen dicht zouden gooien.

Meeuwen komen ook al schreeuwend aanvliegen

Dat dit in Groot-Brittannië niet heeft geholpen en de problemen daar alleen nog groter heeft gemaakt, waren we even vergeten. Maar helaas, de grenzen dichtgooien is niet gelukt. Het enige wat dicht is gegooid, zijn een aantal deuren naar partijen onderling.

Fatsoen

De komende verkiezingen gaan vooral over fatsoen. Tenminste, voor een deel van de kiezers. Een niet eens heel klein deel heeft hier lak aan en wil nog steeds op een partij stemmen die niet voor niets een meeuw in haar logo heeft. Meeuwen komen ook al schreeuwend aanvliegen, vreten alles op, schijten alles eronder en vliegen weer weg.

En verder gaan we het hebben over de onrechtvaardige hypotheekrenteaftrek, we gaan weer meer huizen bouwen, uiteraard een strenger asielbeleid en er zal ook wel vast iemand het woordje stikstof in de mond nemen. Daarnaast zal de SGP wel weer terug willen naar 1951 en gaat de Boeren Lobbie Partij weer haar best doen om cadeautjes aan haar leden uit te delen.

Hier gaan we het dus allemaal over hebben tijdens de aanstaande verkiezingen. En dus niet over ict. Daar zijn we het blijkbaar allemaal over eens.

Jacob Spoelstra

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian. Kijk hier voor meer informatie.