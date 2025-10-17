Erik Damgaard haalt investeerder Bregal binnen bij Uniconta

Enterprise resource planning (erp)-softwareleverancier Uniconta krijgt een nieuwe Europese groeipartner. De Duitse investeringsmaatschappij Bregal Unternehmerkapital (BU) neemt een meerderheidsbelang in het Deense bedrijf, inclusief de dochterbedrijven in Duitsland en Nederland. Oprichter Erik Damgaard, die eerder Axapta verkocht aan Microsoft, blijft aan als chief technology officer.

Uniconta is sinds 2015 uitgegroeid tot een modern en flexibel erp-softwareplatform, gebouwd op Microsoft .NET-technologie. Het systeem biedt functionaliteit voor onder meer financiën, voorraadbeheer, productie, projecten en logistiek. Met zijn open architectuur, no-code-uitbreidbaarheid en lokale aanpassingen zegt het Deense bedrijf in te spelen op de groeiende behoefte aan wendbare cloudsoftware voor het mkb.

‘In Denemarken hebben we een uitstekende marktpositie opgebouwd’, legt Erik Damgaard uit. ‘Nu is het tijd om onze voetafdruk te vergroten in landen zoals Duitsland en Nederland, waar we al actief zijn met oplossingen die voldoen aan de lokale wetgeving. In BU heb ik de beste partner gevonden om onze groei in Duitsland en Nederland te versnellen, terwijl we ons momentum in de Deense markt behouden.’

BU stapt in omdat de investeerder in Uniconta een groot potentieel ziet om verouderde erp-systemen te vervangen en bedrijven in andere landen te helpen bij hun digitale transformatie.

Kansen voor cloudklimaat

Oprichter en software-ondernemer Erik Damgaard is een grote naam in de erp-wereld en een bekendheid in zijn thuisland Denemarken. Nadat hij in 2002 Axapta en Navision verkocht aan Microsoft hing hij nog een tijdje bij het it-concern in Seattle rond. Om daarna met wisselend succes als investeerder op te treden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: in 2016 lanceerde hij Uniconta. Damgaaard zag toen al de kansen voor een cloudpakket liggen, met name voor kleinere en middelgrote bedrijven.

In 2017 bezocht hij Nederland om gesprekken met potentiële partners aan te knopen. Dat leidde tot de oprichting van Uniconta Nederland in juni 2019 en er werden wederverkopers binnengehaald, waaronder DNA Services. Er zijn inmiddels zo’n 175 bedrijven die Uniconta als erp-systeem gebruiken en er is een groep van circa dertig accountants die de software gebruikt voor hun client accounting. In totaal worden er meer dan 750 administraties gevoerd in Nederland.