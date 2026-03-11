Winnend systeem Belastingdienst en MintBlue splitst btw af

MintBlue heeft samen met de Belastingdienst een systeem ontwikkeld dat belastingen direct bij een betaling kan afsplitsen. Dit platform, Tax Splitter, won recent de Innovatieprijs van het ministerie van Financiën.

De Belastingdienst komt regelmatig in het nieuws met forse ict-tegenslagen en dubieuze projecten, recent nog de bouw van het nieuwe omzetbelastingsysteem door het Amerikaanse Fast Enterprises. Maar er gaan ook zaken goed. Zo sleepte de Amsterdamse data-softwarebouwer MintBlue begin maart samen met de fiscus tijdens een bijeenkomst in TivoliVredenburg in Utrecht de Innovatieprijs van het ministerie van Financiën in de wacht. Dit systeem, Tax Splitter genaamd, maakt het mogelijk om btw automatisch af te dragen op het moment dat een transactie plaatsvindt, waardoor ondernemers geen btw‑aangifte meer hoeven te doen.

Tax Splitter werd de afgelopen twee jaar gebouwd in samenwerking met de Belastingdienst. Bij elke betaling splitst het systeem het btw‑deel automatisch af en boekt dit direct over naar de fiscus. Een factuur fungeert daarmee tegelijkertijd als aangifte en als afdracht. Volgens MintBlue verlaagt dit de administratieve last voor ondernemers en krijgt de Belastingdienst direct inzicht in btw‑stromen.

Btw-kloof

De Europese Commissie schat de jaarlijkse btw‑kloof binnen de EU op 128 miljard euro. Dit betreft inkomsten die overheden mislopen doordat btw niet wordt afgedragen, verkeerd wordt berekend of door fraude verloren gaat. Nederlandse ondernemers besteden gemiddeld dertig tot veertig uur per jaar aan btw‑administratie. Door het proces te automatiseren moet deze tijdsbesteding dalen tot nul, beogen MintBlue en de Belastingdienst. Tijdens de prijsceremonie werd een werkende demo getoond waarbij bezoekers live konden volgen hoe een betaling werd gesplitst.

Volgens MintBlue‑directeur Niels van den Bergh kan belastingheffing grotendeels onzichtbaar worden wanneer gegevens, identiteit en betaling in één technische laag samenkomen. Hij stelt dat het principe niet beperkt blijft tot btw, maar toepasbaar is op elke voorspelbare heffing met een duidelijk tarief.

ViDA

Samen met de fiscus onderzoekt het bedrijf daarom bredere inzet van de technologie. Onder meer kansspelbelasting, overdrachtsbelasting, accijnzen, toeristenbelasting en grensoverschrijdende btw worden genoemd als mogelijke toepassingen. Bij grensoverschrijdende transacties zou het systeem bijvoorbeeld automatisch het juiste bedrag aan de juiste belastingdienst kunnen toewijzen.

De Europese Commissie verplicht vanaf 2028 real‑time rapportage van transactiedata via het programma ViDA (VAT in the Digital Age). Dit is een hervormingspakket van de Europese Unie met als doel één geharmoniseerd EU‑breed systeem dat btw‑rapportage en ‑inning sneller, eenvoudiger en minder fraudegevoelig maakt. Nederland loopt met de ontwikkeling van Tax Splitter vooruit op ViDA.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) heeft het systeem inmiddels opgenomen als casestudy in haar documentatie over belastinginnovatie.