Worldstream lanceert soevereine S3-objectopslag voor Nederlandse markt

Cloudinfrastructuur-aanbieder Worldstream introduceert een S3-compatible object-opslagdienst die volledig in Nederland wordt gehost en beheerd. Met deze veelgebruikte standaard voor objectstorage in de cloud, genaamd Worldstream Object Storage, biedt het Nederlandse bedrijf organisaties een alternatief voor opslagdiensten van internationale hyperscalers, met nadruk op datasoevereiniteit, voorspelbare kosten en digitale weerbaarheid.

Voor de ontwikkeling van de oplossing werkt Worldstream samen met de Italiaanse storageleverancier Cubbit. Als onderdeel van een strategische samenwerking (lees: het delen van kennis en diensten) integreert Worldstream de software-defined opslagtechnologie DS3 Composer van Cubbit in zijn drie Nederlandse datacenters. Volgens beide partijen is dit de eerste samenwerking van dit type voor Cubbit in Nederland.

Minder afhankelijk

De nieuwe opslagdienst speelt in op de groeiende vraag van organisaties naar Europese cloudoplossingen die minder afhankelijk zijn van grote Amerikaanse cloudproviders. Geopolitieke ontwikkelingen, compliance-eisen en zorgen over kostenstructuren van publieke-cloudopslag resulteren in bedrijven die hun cloudstrategie heroverwegen. Tegelijkertijd blijkt volledig on-premises objectopslag kostbaar en complex in beheer.

De technologie van Cubbit verdeelt en versleutelt data, waarna deze data over meerdere locaties worden opgeslagen en gerepliceerd. Hierdoor blijven data volgens de aanbieders beter beschermd en beschikbaar, terwijl organisaties makkelijker voldoen aan regelgeving zoals de GDPR en NIS2.

Worldstream start met een opslagcapaciteit van één petabyte en wil de infrastructuur de komende jaren verder uitbreiden. De dienst is bedoeld voor toepassingen zoals backups, actieve archivering en content delivery. De gezamenlijke oplossing wordt later deze maand gepresenteerd tijdens CloudFest 2026 in Duitsland.