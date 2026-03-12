ACM focust op digitale autonomie, datadeling en online-veiligheid

12 maart 2026 - 07:00ActueelCloud & InfrastructuurACMEuropese Unie
Cees Visser
Cees Visser

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet dit jaar sterk in op digitale weerbaarheid, meer controle van gebruikers over hun data en een veilige online-omgeving. Dat blijkt uit de toezichtsagenda ‘Focus op digitale economie 2026’, waarin de toezichthouder de prioriteiten voor de komende periode uiteenzet.

Volgens ACM-voorzitter Martijn Snoep maken geopolitieke ontwikkelingen pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk Europa is van een beperkt aantal grote technologiebedrijven buiten de EU. De toezichthouder wil daarom onderzoeken welke obstakels organisaties ervaren wanneer zij hun afhankelijkheid van bepaalde cloud- en ict-diensten willen verminderen. De uitkomsten moeten beleidsmakers helpen om de digitale autonomie van Nederland en Europa te versterken.

Data Act

De aandacht gaat ook uit naar de uitvoering van de Data Act, de Europese wet die het delen van data uit slimme apparaten moet stimuleren en het eenvoudiger maakt om tussen cloudproviders te wisselen. De ACM gaat bedrijven en gebruikers hierover voorlichten en werkt aan een leidraad voor fabrikanten en andere datahouders. Ook start de toezichthouder een marktverkenning naar datadelen in de automotive-sector.

Op het gebied van online-veiligheid onderzoekt de ACM of platforms als Snapchat en Roblox voldoende doen om minderjarigen te beschermen. Ook kijkt de toezichthouder naar webhosters en webshops, onder meer rond misleidende ontwerptrucs (‘dark patterns’) en dropshipping-praktijken.

De ACM werkt bij haar toezicht samen met andere nationale toezichthouders, Europese collega’s en de Europese Commissie, onder meer bij de uitvoering van de Digital Services Act en de Digital Markets Act.

