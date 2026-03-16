ASML legt een laatste, dringend verzoek van de FNV naast zich neer om de aangekondigde reorganisatie in te trekken die impact heeft op 12 procent van de functies. De chipmachinefabrikant wil daarmee de stroperigheid en bureaucratie binnen het overigens zeer winstgevende bedrijf terugdringen. Maar deze aanpak roept volgens bestuurder Peter Reniers (Metaalbond FNV) vragen op.

In een proces dat zich de afgelopen tien tot vijftien jaar heeft voltrokken, had de ondernemingsleiding eerder kunnen ingrijpen. Nu vindt de correctie wel heel abrupt plaats. Fasering had de huidige onrust en onzekerheid onder de werknemers grotendeels kunnen voorkomen, aldus de vakbond.

ASML stelt daar tegenover dat de operatie vooral bedoeld is om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Een stapsgewijze aanpak zou volgens de directie niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Ongerust

Maandag hadden de bonden opnieuw een gesprek met ASML over het sociaal plan. Bepaald niet gerust is Reniers over de lengte (twee jaar) en werkingssfeer van het sociaal plan. Hij is bang dat ASML in de toekomst de voorwaarden van het sociaal plan als basis neemt voor nieuwe reorganisaties in de rest van het bedrijf als gevolg van de vervanging van medewerkers door ai. ASML ontkent dat daarvan sprake is, maar Reniers vreest dat met dit plan een business case voor de toekomst is geschapen. De FMV fileerde dan ook recent het sociaal plan.

Teleurgesteld is Peter Reniers over de hoogte van de transitievergoeding die ASML biedt. Die bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar vermenigvuldigd met een factor twee. Volgens ASML is die marktconform. Reniers zag bedrijven als Signify, Philips en NXP met een factor van ongeveer 1,85 komen. Maar volgens hem kan ASML met zijn miljardenwinst daar best boven uitstijgen.

Nog weinig concreet

ASML heeft nog niet veel maatregelen genomen om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Zo is er nog geen zicht op een vertrek- of plaatsmakersregeling. Wel wil ASML de externe inhuur op de door de reorganisatie getroffen onderdelen stopzetten. Geen duidelijkheid bestaat er over de ‘farmout’-contracten waarbij uitbesteding als reorganisatiemiddel wordt ingezet en tot verdringing van arbeid leidt. ASML bekijkt wel wat de eigen mensen weer zelf kunnen doen.

Verder zal de fabrikant tijdelijke contracten binnen de getroffen afdelingen (D&E of IT & Data) die worden geraakt, niet meer verlengen. Daaronder valt ook de it. Tijdelijke contracten buiten deze afdelingen die mogelijk een passende plek kunnen bieden aan boventallige medewerkers, worden verlengd tot 1 oktober aanstaande. Medewerkers hebben ook een baangarantie van minimaal zes maanden, wat voorspelbaarheid op korte termijn garandeert, aldus ASML in een reactie. Maar de FNV vindt dat meer een opvangperiode dan een baangarantie. Herplaatsing vindt eerst binnen het eigen bedrijfsonderdeel plaats. Vervolgens gebeurt dit organisatiebreed binnen ASML. Boventallige medewerkers krijgen voorrang bij het vervullen van openstaande functies.