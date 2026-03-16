Zuidas-Russen (Nebius) sluiten deals van 46 miljard met Meta en Microsoft

Nebius Group, het ai-cloudbedrijf met hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas, heeft overeenkomsten met Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) afgesloten die kunnen oplopen tot 27 miljard dollar (23,5 miljard euro). Inclusief een deal met Microsoft hebben de Zuidas-Russen al voor 46 miljard dollar aan contracten binnengesleept. Daarbovenop komt nog een investering van twee miljard van Nvidia.

Volgens Arkady Volozh, oprichter en ceo van Nebius, kan zijn bedrijf hierdoor zijn kernactiviteiten op het gebied van ai-cloud versnellen. ‘We zullen blijven leveren,’ zegt de Russische ondernemer die zijn bedrijf twee jaar geleden afsplitste van Yandex, het ‘Russische Google’. Nebius is vanaf dag één gebouwd voor ai, aldus Volozh. ‘Het is geen aanpassing van een algemene cloud, maar ontworpen voor wat ontwikkelaars daadwerkelijk nodig hebben,’ verklaart hij zijn succes.

‘Dedicated’ capaciteit

Nebius gaat vanaf begin 2027 gedurende vijf jaar voor twaalf miljard dollar aan ‘dedicated’ capaciteit leveren op meerdere locaties, gebaseerd op een van de eerste grootschalige implementaties van het Nvidia Vera Rubin-platform. Bovendien heeft Meta zich ertoe verbonden om, in verband met de toegang tot deze implementaties, extra beschikbare rekenkracht af te nemen in bepaalde toekomstige Nebius-clusters. Dit totaalbedrag kan oplopen tot vijftien miljard dollar over een periode van vijf jaar.

Daarnaast wil Nebius nog andere klanten bedienen met zijn ai-cloud. Ook met Microsoft werd een grote deal gesloten. In september 2025 kwam het tot een vijfjarige overeenkomst met een waarde van 19 miljard dollar.

Hyperscale-cloud

Nebius bouwt een compleet platform waarmee ontwikkelaars en bedrijven de regie over hun ai-toekomst in handen kunnen nemen; van data- en modeltraining tot implementatie in productie. Het bedrijf heeft datacenters in Finland, New Jersey, een colocaties in Missouri, Surrey (Verenigd Koninkrijk), Keflavik (IJsland) en Parijs. Vanuit Amsterdam leidt Volozh zijn team dat merendeels bestaat uit Russische emigranten.

Een week geleden kondigde de Russische ondernemer een strategisch partnerschap met Nvidia aan voor de volgende generatie hyperscale-cloud voor de ai-markt. Nvidia investeert twee miljard dollar in Nebius, waardoor het Amsterdamse bedrijf de uitbouw van zijn complete ai-cloudplatform kan versnellen.

Nebius kan in een vroegtijdig stadium rekenen op steun van Nvidia bij de adoptie van de nieuwste generatie van het Accelerated Computing Platform. Ze gaan samen ai-fabrieken bouwen en de systeemsoftware daarvoor ontwikkelen.Nebius krijgt ook voorrang bij het gebruik van Nvidia-computerarchitecturen.