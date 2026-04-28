Onderzoek naar lasergebaseerde 3d-printen onder water

Event | Hannover Messe 2026

In het onderzoeksproject RoLaKI wil het LZH samen met twee partners robot- en lasergebaseerde 3d-printen ontwikkelen voor onderwaterreparatie. Kunstmatige intelligentie is bedoeld om beschadigde stalen constructies duurzaam en efficiënt te repareren. Op de afgelopen industriebeurs Hannover Messe was er aandacht voor dit project.

Onderwaterstructuren zoals offshore-windturbines, bruggenpijlers of haveninfrastructuur worden blootgesteld aan extreme omstandigheden. Het repareren van schade aan hun stalen constructies wordt als tijdrovend en duur beschouwd. In het RoLaKI-project, gefinancierd door het Duitse Federale ministerie van Onderzoek, Technologie en Ruimte, werken het Laser Zentrum Hannover (LZH), het Instituut voor Informatieverwerking van de Leibniz Universität Hannover en Oftec Handelsgesellschaft für Oberflächentechnik aan een oplossing: zij ontwikkelen een methode waarmee staalconstructies onder water over grote oppervlakken kunnen worden gecoat of door het ‘aanbrengen’ van nieuwe structuren kunnen worden gerepareerd (‘geprint’).

Onder water

RoLaKI staat voor Roboter‑ und Laserbasierter 3D‑Druck mittels KI‑Unterstützung, oftewel:robot- en lasergebaseerde 3d-printen met kunstmatige intelligentie voor duurzame reparatie van onderwaterstalen constructies. De kern van het project is lasergebaseerde 3d-printen onder water. De wetenschappers onderzoeken eerst hoe verschillende procesparameters reparatiewerkzaamheden beïnvloeden. Met deze gegevens trainen ze vervolgens een artificiële-intelligentie (ai)-tool die zelfstandig leert en optimale parameters voorspelt voor nieuwe reparatietaken. Daarnaast willen ze een ai-ondersteunde routeplanning ontwerpen die berekent hoe een beschadigde plek het beste kan worden gerepareerd.

Voor gebruik buiten het laboratorium ontwikkelt het team een speciale laserbewerkingsoptiek. Deze moet de optische componenten met de draadaanvoer voor het coatingproces verenigen. Deze optiek wordt met een fijnpositioneringssysteem op een magneetcrawler bevestigd, die het systeem onder water naar de beschadigde plek brengt. Met het fijnpositioneringssysteem zou het dan mogelijk worden om lasnaden nauwkeurig naast en boven elkaar op te bouwen middels 3d-printing.