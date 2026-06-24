Investeerder Main haalt recordbedrag op: 5,25 miljard voor ai-enterprise software

Main Capital haalt maar liefst 5,25 miljard euro op voor nieuwe investeringen in enterprise softwarebedrijven. Dit is de grootste private equity buyout-fondsenwerving ooit in Nederland.

De Haagse investeerder mikt vooral op softwarebedrijven die dankzij ai extra groeikansen krijgen. Main is zeer gefocust op de ingrijpende transformatie die ai teweegbrengt in de bedrijfsbrede zakelijke software-industrie. Ai verandert in hoog tempo de manier waarop software wordt ontwikkeld, verkocht en opgeschaald. Daardoor ontstaat een nieuwe golf van groeimogelijkheden in de kern-productmarkten van Main, van healthtech en govtech tot infrastructuur en proptech. ‘We staan op een kantelpunt voor de enterprise software-industrie,’ zegt Charly Zwemstra, oprichter en chief investment officer bij Main.

38 exits

Main heeft al meer dan twintig jaar ervaring in overnames van bedrijfssoftware in het lagere middensegment. In de loop van haar geschiedenis heeft de overnamemachine van Charly Zwemstra 38 exits gerealiseerd met een gewogen gemiddeld bruto rendement van 4,7x en een verliespercentage van ruim onder de 0,5 procent.

Main heeft bewezen veel kennis te hebben van de softwaremarkt. De investeerder werkt bovendien nauw samen met de meer dan 55 softwarebedrijven uit zijn portefeuille. Daardoor kan het naar eigen zeggen goed zien waar ai echt waarde toevoegt en kan het deze bedrijven helpen om ai in hun producten en processen te gebruiken. Volgens Main zorgt de combinatie van marktconsolidatie en snelle ai‑innovatie ervoor dat dit moment een van de beste is om te investeren in enterprise software sinds het bedrijf twintig jaar geleden werd opgericht.

Investeerders uit VS, Azië en Midden-Oosten

De 5,25 miljard euro aan toezeggingen van investeerders zoals pensioenfondsen, verzekeraars en staatsinvesteerders vloeit naar twee nieuwe fondsen: Main Capital IX (4 miljard euro) en Main Foundation III (1,25 miljard euro), wat samen meer dan verdubbeling betekent ten opzichte van hun voorgangers. De totale beheerde activa van Main klimmen hierdoor naar meer dan twaalf miljard euro. Nieuwe investeerders komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten.

Main investeert tussen de 5 miljoen euro en 150 miljoen euro in winstgevende, veerkrachtige softwarebedrijven. Het bouwt deze uit tot grotere, schaalbare, grensoverschrijdende softwareconcerns door een combinatie van organische groei en gerichte fusies en overnames. Main blijft zich sterk richten op haar kernregio’s, te weten Benelux, de Duitstalige landen, Scandinavië, Frankrijk en Noord-Amerika.

Nieuw is uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk, een van de meest dynamische en volwassen enterprise software-markten.