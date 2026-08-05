Kort: Meer winst voor Wolters Kluwer, Bending Spoons lijft Airtable in (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: goede halfjaarcijfers Wolters Kluwer, Accenture en IBM moderniseren UniCredit, Scaleup Europe gestart, Red Hat slaagt bij overheid en Italianen kopen Airtable.

Wolters Kluwer ziet winst stijgen dankzij cloud en ai

Wolters Kluwer heeft over de eerste helft van 2026 een omzet van 3,03 miljard euro geboekt, een groei van zo’n 4 procent. De nettowinst steeg met 5 procent naar 580 miljoen euro.

Wat verder aan de halfjaarcijfers van 2026 opvalt, is de verdere verschuiving naar terugkerende software- en abonnementsinkomsten. Die groeiden organisch met 7 procent en zijn inmiddels goed voor 85 procent van de omzet. De omzet uit cloudsoftware nam organisch met 14 procent toe. Het informatieconcern uit Alphen aan den Rijn haalt ook nog steeds opbrengsten uit papieren vakinformatie binnen, goed voor zo’n 4 procent van de omzet.

Volgens topvrouw Stacey Caywood profiteert het informatie- en softwareconcern van de groeiende vraag naar ai-toepassingen voor zorg-, fiscale en juridische professionals. Analisten waren kortgeleden nog bezorgd dat de vraag zou dalen vanwege ai-ontwikkelingen die de software overbodig zou maken. Veruit de meeste omzet komt uit Noord-Amerika (64 procent), gevolgd door Europa (29 procent) en Azië/Australië en de rest van de wereld (7 procent).

UniCredit moderniseert bankplatform met Accenture en IBM

UniCredit gaat zijn technologische infrastructuur vernieuwen met ondersteuning van Accenture en IBM. De Italiaanse bankgroep wil meer regie krijgen over de ontwikkeling van zijn it-landschap en tegelijk bestaande systemen combineren met cloud-, data- en ai-technologie.

Het meerjarige programma omvat ook een wijziging in de bestaande joint venture die een groot deel van de technologieomgeving van UniCredit beheert. Accenture neemt daarin een meerderheidsbelang over van IBM. Big Blue blijft betrokken als technologie- en adviespartner en levert onder meer IBM Z-platformen, software en consultancy.

De drie partijen ontwikkelen een nieuw operationeel model voor banktechnologie. Volgens UniCredit moet dit de bank meer controle geven over toekomstige technologische ontwikkelingen en de invoering van ai ondersteunen.

Scaleup Europe ondersteunt jonge techbedrijven

De Europese Commissie lanceert het nieuwe fonds Scaleup Europe zodat veelbelovende tech-startups niet langer elders naar financiering hoeven te zoeken. Het fonds richt zich op technologiesectoren die cruciaal worden geacht voor de digitale en ecologische transformatie. Dit omvat toepassingen in kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie, biotechnologie en schone technologie.

Het financieringsinstrument heeft een streefbedrag van vijf miljard euro en is bedoeld om snelgroeiende Europese techbedrijven te helpen sneller te schalen. Tot nu toe ontbrak het Europa vaak aan voldoende durfkapitaal voor latere groeifasen. Naast de Europese Commissie nemen ook institutionele beleggers deel zoals de Nederlandse pensioeninvesteerder APG namens het ABP-pensioenfonds. [Alfred Monterie]

Red Hat OpenShift voldoet grotendeels aan beveiligingsnormen overheid

De informatiebeveiliging van leverancier Red Hat en zijn OpenShift-oplossing voldoet voor het grootste deel aan de vereisten zoals opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO 2 v1.1). Zo oordeelt adviseur Capgemini.

Deze versie van het normenkader voor informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheid kent 93 ISO gebaseerde maatregelen en 120 specifieke overheidsmaatregelen. Van deze 120 overheidsmaatregelen zijn er na beoordeling 95 in scope genomen als relevant voor de leverancier en zijn oplossing. Daarmee zijn er vijfentwintig buiten scope gebleven omdat ze in hoge mate overheid-specifiek zijn of betrekking hebben op de beherende partij binnen de overheid.

Van deze 95 zijn er 82 als voldoende afgedekt. In totaal dertien maatregelen zijn aangemerkt als mogelijke aandachtspunten. Die punten kunnen zowel voortkomen uit onvoldoende specifieke eisen vanuit de BIO als wel maatregelen (al dan niet met een gedeelde verantwoordelijkheid) waar leverancier Red Hat nog onvoldoende in staat was om compliance aan te tonen. [Alfred Monterie]

Bending Spoons neemt Airtable over voor 1,28 miljard dollar

Bending Spoons neemt Airtable over voor 1,28 miljard dollar in contanten. Met de acquisitie haalt de softwareontwikkelaar opnieuw een bekende technaam binnen. Bending Spoons is gevestigd in Milaan, Italië. Airtable, met hoofdkantoor in San Francisco, ontwikkelt software voor spreadsheets, databases en workflowbeheer. Het bedrijf bedient volgens eigen zeggen meer dan vijfhonderdduizend organisaties.

De overnameprijs ligt aanzienlijk lager dan de waardering van meer dan elf miljard dollar die Airtable tijdens de techhausse van 2021 bereikte. Volgens Bending Spoons genereerde Airtable in juni 2026 circa 480 miljoen dollar aan jaarlijkse terugkerende omzet, een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bending Spoons, dat recent een beursnotering kreeg aan de Nasdaq, nam eerder onder andere AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, Komoot, Remini, StreamYard, Vimeo en WeTransfer over. Het bedrijf, onder leiding van Luca Ferrari, staat erom bekend overgenomen bedrijven te reorganiseren middels ontslagrondes en het verhogen van klanttarieven.