Prosus lanceert ai-tools voor ‘niet-it’ers’

Tech-investeerder Prosus introduceert twee nieuwe ai-diensten – ToqanClaw en Zapia – waarmee bedrijven en consumenten sneller en eenvoudiger taken moeten kunnen uitvoeren. Volgens ceo Fabricio Bloisi maken deze diensten ai ‘praktisch, bruikbaar en direct inzetbaar’. Gebruikers hebben daarvoor geen technische kennis nodig.

Prosus, met hoofdkantoor in Amsterdam en miljardenbelangen in Tencent en Just Eat Takeaway, heeft de ai-tools sterk vereenvoudigd. ToqanClaw is momenteel als bèta beschikbaar en richt zich op de ruim vijf miljoen restauranthouders, winkeliers en ondernemers binnen het Prosus-ecosysteem. Zij kunnen, net als hun medewerkers, zelf apps, dashboards en automatiseringen bouwen door eenvoudig te beschrijven wat zij nodig hebben.

In Nederland werken caféketen Lebkov & Sons, de Rotterdamse hamburgerketen Burger & Frites en pokébowl-keten Poke Perfect met de technologie. Zij ontwikkelden respectievelijk een app voor financiële rapportage, een bezorganalyse-agent en een operations assistant. Die laatste is via WhatsApp toegankelijk en vermindert volgens Prosus het aantal routinematige personeelsvragen met zeventig procent, waardoor medewerkers meer tijd overhouden voor klanten.

Ceo Fabricio Bloisi.

Prosus-topman Bloisi benadrukte tijdens een toelichting in Amsterdam dat toegang tot een ai-model op zichzelf geen concurrentievoordeel meer is. Volgens hem draait het om de manier waarop bedrijven data, context en feedbackloops inzetten om ai daadwerkelijk waardevol te maken.

ToqanClaw is gebaseerd op Prosus’ eigen Large Commerce Model (LCM), dat is getraind op data van meer dan een miljard klanten en vijfhonderd miljoen dagelijkse interacties. Door LCM te koppelen aan ToqanClaw kunnen ai-agents niet alleen opdrachten uitvoeren, maar ook voorspellen welke acties een bedrijf nodig heeft. De agents kunnen daardoor anticiperen op behoeften, nog voordat een gebruiker daar expliciet om vraagt.

Van bedrijfsprocessen naar persoonlijke assistent

De tweede tool, Zapia, is wereldwijd beschikbaar en een ai-assistent die consumenten helpt taken uit te voeren. Volgens Prosus gebruiken meer dan zes miljoen mensen de dienst voor restaurantreserveringen, bestellingen, mailboxbeheer en het plannen van afspraken. Een gebruiker kan bijvoorbeeld vragen: ‘Vind een restaurant in Barcelona voor acht mensen deze zaterdag om negen uur, met vegetarische opties. Zet de shortlist in de familie-WhatsApp, wacht tot iedereen stemt en boek het.’ Zapia geeft dan niet alleen suggesties, maar voert de volledige taak uit.

Met ToqanClaw zijn 60.000 agents ontwikkeld, waarvan er 20.000 maandelijks actief zijn. Daarnaast zijn er 13.000 applicaties gebouwd. Volgens Prosus ontwikkelen juist medewerkers zonder softwarekennis, maar met veel domeinkennis, vaak de meest waardevolle toepassingen.

Het bouwen van een applicatie kost volgens het bedrijf slechts enkele minuten. Gebruikers kunnen in twee minuten een app ontwikkelen en deze vervolgens in nog eens twee minuten via een website demonstreren. Daarnaast krijgen zij toegang tot een marktplaats waarop collega’s kennis delen, bijvoorbeeld over het schrijven van handleidingen of het verbeteren van processen.