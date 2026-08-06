Mistral waait door ABN Amro

ABN Amro gaat strategisch samenwerken met het Franse Mistral dat zich profileert als een Europees alternatief voor Amerikaanse ai-modellen. Doel is geavanceerde ai-oplossingen voor de bank te ontwikkelen en in te zetten.

Versterking van de digitale weerbaarheid en autonomie is nadrukkelijk een van de motieven van ABN Amro om met Mistral in zee te gaan. De bank wil meerdere opties hebben om producten en diensten op gebied van ai in te kopen, ook niet-Amerikaanse.

De oplossingen die samen worden ontwikkeld, zijn exclusief voor ABN Amro en niet voor andere financiële instellingen, aldus een woordvoerder. De bank zegt hoge eisen te stellen aan veiligheid, transparantie, privacy en naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast sluiten de toepassingen aan bij Europese waarden en normen.

Europese innovatie

Carsten Bittner, chief innovation & technology officer van ABN AMRO: ‘De samenwerking met Mistral stelt ons in staat gebruik te maken van de meest geavanceerde ai-technologieën, terwijl we tegelijkertijd kiezen voor betrouwbare Europese innovatie. In een snel veranderende wereld is het belangrijker dan ooit dat Europa digitaal weerbaar, concurrerend en strategisch zelfstandig blijft.’

Marjorie Janiewicz, chief revenue officer van Mistral: ‘ABN Amro loopt voorop in de financiële sector. Hun keuze om ai te ontwikkelen met volledige controle en transparantie is hét voorbeeld van hoe grote Europese organisaties dit zouden moeten aanpakken.’

Eerste samenwerking

Het bedrijf uit Parijs is bezig zijn Europese ai-infrastructuur te versterken. Microsoft, het bedrijf waarmee de Fransen nauw samenwerken, gaat daar miljarden euro’s insteken. Maar ontkend wordt dat Microsoft meedoet aan de nieuwe financieringsronde waaraan Mistral werkt.

De deal met ABN Amro is de eerste samenwerking tussen Mistral en een grote Nederlandse bank. Begin dit jaar startte Mistral een partnerschap met de Britse bank HSBC. Rabobank maakte afgelopen dinsdag bekend de komende drie jaar tot twee miljard euro te steken in het versterken van de data- en it-infrastructuur, een betere klantbeleving en het opschalen van ai. Rabo werkt samen met Microsoft.