Rabobank investeert miljarden in it

Rabobank steekt de komende drie jaar tot twee miljard euro in het versterken van de data- en it-infrastructuur, een betere klantbeleving en het opschalen van ai. Dat meldde de bank bij de presentatie van de van de halfjaarcijfers.

‘Kunstmatige intelligentie, data en andere nieuwe technologieën veranderen de manier waarop klanten willen bankieren en het werk van onze medewerkers,’ aldus topman Stefaan Decraene bij de presentatie.

Meer dan 27.000 medewerkers hebben inmiddels geavanceerde ai-trainingen gevolgd die verder gaan dan het verplichte programma. Rolgebaseerd leren is beschikbaar voor functies zoals engineers, product owners, data scientists en leidinggevenden.

Ambities

Een op de drie medewerkers heeft een Microsoft Copilot Work-licentie, terwijl 90 procent van alle medewerkers Copilot Chat gebruikt. Dit draagt bij aan productiviteitsverbeteringen en efficiëntere werkmethoden binnen de hele organisatie, beweert de bank. Zo vermindert de Summarizer de administratie en verbetert de tool de consistentie van gegevens, terwijl de CHRO Virtual Assistant gevalideerde hr-, it-, facilitaire en werkplekondersteuning biedt. Daardoor neemt selfservice toe van 51 procent naar 66 procent, terwijl er ongeveer 1.255 uur per kwartaal wordt bespaard, stelt de Rabobank.

Gestandaardiseerde gen-ai managed services van de bank moeten de ai-adoptie bevorderen. Rabobank’s ‘responsible gen-ai services’ voegen privacy, beveiliging en kwaliteitscontroles toe gedurende de gehele ai-levenscyclus.

Weerbaarder

De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Eerder dit jaar waarschuwde onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) voor mogelijke ai-gedreven cyberaanvallen. DNB-president Olaf Sleijpen drong er bij banken op aan dat ze goed aan hun beveiliging werken.

De Rabobank liet afgelopen juni ook weten een Agentic Hub te hebben opgericht. Het gaat om een initiatief dat de eigen engineeringteams helpt om ai-agents sneller, veiliger en effectiever toe te passen in softwareontwikkeling. In een interview met Computable zegt Rabobank‑cito Alexander Zwart de opkomst van agentic ai te zien als een kantelpunt dat de dagelijkse praktijk van softwareontwikkeling ingrijpend verandert.