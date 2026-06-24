Rabobank start hub voor versnellen agentic ai

De Rabobank heeft een Agentic Hub opgericht. Het gaat om een initiatief dat de eigen engineeringteams helpt om ai-agents sneller, veiliger en effectiever toe te passen in softwareontwikkeling.

De Agentic Hub richt zich op de inzet van ai‑agents die engineers binnen vooraf vastgestelde kaders ondersteunen bij software-ontwikkeling. Deze ai-agents kunnen delen van het ontwikkelproces zelfstandig uitvoeren. Ze helpen bijvoorbeeld bij het continu beoordelen, ordenen en bijwerken van de productbacklog (backlog refinement). Daarnaast ontwikkelt de hub ai‑agents voor het genereren van softwarecode en het uitvoeren van code‑reviews en testwerk.

Met die centrale plek wil de Rabobank meer grip krijgen op de kwaliteit, veiligheid en compliance van software-ontwikkeling en agentic ai. Het moet voorkomen dat afdelingen op eigen houtje met agentic-ai aan de slag gaan. ‘Met ongeveer 1.100 teams die betrokken zijn bij softwareontwikkeling, vraagt de opschaling van ai om meer dan losse experimenten’, schrijft de bank in een persbericht. De Agentic Hub laat teams voortbouwen op gedeelde kaders, herbruikbare bouwblokken en gevalideerde toepassingen. Ook bundelt de hub de ontwikkeling van technische producten.

De hub past binnen een bredere ai-strategie van de bank om ai te ontwikkelen tot een kerncapaciteit. Rabobank hoopt zo succesvolle toepassingen sneller te delen en op grotere schaal in de praktijk brengen.

Vonk

De Agentic Hub staat onder leiding van Myrna Vonk. Zij is inmiddels twaalf jaar in dienst bij de bank. Ze begeleidde de afgelopen jaren grote transformaties binnen tech- en innovatie-projecten van de bank. Vonk: ‘Ai verandert niet alleen hoe we software bouwen, maar ook hoe engineers samenwerken en hun werk inrichten. Als je die verandering niet bewust organiseert, blijft het bij losse experimenten.’ Volgens haar vraagt ai om scherpere keuzes, andere samenwerking en een vernieuwde manier van ontwikkelen.

Cito Rabobank

Computable sprak onlangs met Rabobanks chief information technology officer (cito) Alexander Zwart. In dat gesprek kwam ook de Agentic Hub naar voren. Hij vertelde dat de bank eerder met een Digital Hub ervaring opdeed om inzicht te krijgen in hoe werk verandert wanneer de overstap wordt gemaakt naar agile werken.

Zwart: ‘Met de Agentic Hub zetten we nu de volgende stap. We willen leren wat het betekent om software te ontwerpen, ontwikkelen, testen en beheren in een wereld waarin ai-agents een integraal onderdeel van het ontwikkelproces worden.’ Volgens hem versnelt de hub de adoptie en opschaling van de mogelijkheden van agentic-ai over de volledige software-ontwikkelingscyclus. De geleerde lessen van de hub worden bovendien vertaald naar het operating model van de hele it‑organisatie van de bank. Bijvoorbeeld door te leren begrijpen hoe werkprocessen, sprintritmes en teamgroottes veranderen door agentic-ai. Het interview met Zwart verschijnt binnenkort op de website van Computable.

ING en ABN Amro

Ook andere banken zijn bezig met de toekomst van agentic ai en de impact op hun ontwikkelafdeling. In het Analytics Engineering Center of Excellence van ING Bank werken engineers aan het ontwerpen en schalen van geavanceerde software-ontwikkelingsprocessen op basis van agentic ai.

ABN Amro werkt met zogenoemde GenAI factories en ai-teams binnen de innovatie-afdeling. Zij experimenteren met ai-agents en bouwen deze ook. Hoewel ze geen specifieke interne hub voor agentic-ai en software-ontwikkeling hebben, zijn ze wel mede-oprichter van The Stack. Dat is een nationale ai-hub die in september 2026 in Amsterdam wordt gevestigd.