Kort: Microsoft richt pijlen op cybercrime-tools, werknemer koopt eigen ai in (en meer)

In dit nieuwsoverzicht: Microsoft en Europol slaan toe in cybercrime-netwerk, werknemers regelt zelf ai op de werkvloer, Bunq stelt zijn bankinfrastructuur beschikbaar aan Europese bedrijven, Holland ICT Groep krijgt groeispurt met NLI Capital aan boord, en Levelfour Networks in handen van Photon Capital.

Microsoft en Europol pakken cybercrime-tools Amadey en StealC aan

Microsoft Digital Crimes Unit (DCU), een gespecialiseerde afdeling van Microsoft die zich bezighoudt met het bestrijden van cybercriminaliteit, heeft samen met Europol en internationale partners juridische stappen gezet tegen de cybercrime-tools Amadey en StealC. De actie richt zich niet op één afzonderlijke dreiging, maar op de infrastructuur achter bredere cyberaanvallen.

Volgens Microsoft worden tools als Amadey en StealC vaak gecombineerd: Amadey wordt ingezet om toegang tot systemen te verkrijgen, waarna StealC onder meer wachtwoorden en andere gevoelige gegevens buitmaakt. In de eerste twee weken van mei werden wereldwijd meer dan 140.000 geïnfecteerde ip-adressen gekoppeld aan deze malwarefamilies.

Microsoft gebruikte ai-technologie, waaronder Copilot, om malware sneller te analyseren en verbanden tussen cybercriminele netwerken te leggen. Nederland behoort volgens het bedrijf tot de zwaarst getroffen landen door StealC en staat wereldwijd op de negende plaats qua aantal slachtoffers.

Werknemers zetten eigen ai-tools in op werk

Eén op de vijf Nederlandse werknemers heeft zelf een betaald abonnement op ai-tools afgesloten om deze voor werk te gebruiken. Organisaties lopen daarmee achter op de ai-behoefte van het personeel, blijkt uit de ‘IT-Indicator 2026‘ van de Nederlandse it-leverancier en managed services-aanbieder Aces Direct onder ruim duizend werknemers bij organisaties met 250 tot 1.200 medewerkers.

Volgens het onderzoek zegt 35 procent onvoldoende uitleg te hebben gekregen over het gebruik van ai binnen de organisatie. Daarnaast geeft slechts 43 procent aan dat er duidelijke ai-richtlijnen zijn. Het gebrek aan beleid vergroot het risico op schaduw-it: werknemers gebruiken dan zelfgekozen tools buiten het zicht van de it-afdeling.

Aces Direct waarschuwt dat privéabonnementen mogelijk niet voldoen aan compliance-eisen en dat bedrijfsdata onbedoeld buiten de organisatie kan belanden.

Bunq opent bankinfrastructuur voor bedrijven

Neobank Bunq stelt zijn bankinfrastructuur beschikbaar aan bedrijven in heel Europa. Met de nieuwe dienst – bunq-as-a-service (baas) – integreren organisaties financiële diensten in hun eigen producten en toepassingen.

Via het platform krijgen bedrijven toegang tot onder meer Sepa (Single Euro Payments Area)-betalingen, digitale betaalpassen, fondsenbeheer en mogelijkheden voor loyaliteitsprogramma’s. Ook zijn abonnementen en cryptodiensten in betaaldiensten in te passen. Bunq zegt bedrijven hiermee te helpen sneller te voldoen aan eisen rond compliance en beveiliging.

Volgens Joe Wilson, chief evangelist bij Bunq, wil de bank met de dienst bedrijven de technologie en licenties bieden waarmee zij eigen financiële diensten kunnen ontwikkelen. De Nederlandse neobank richt zich met baas op uitbreiding van zijn rol als infrastructuurleverancier voor digitale financiële toepassingen.

NLI Capital neemt meerderheidsbelang in Holland ICT Groep

NLI Capital neemt een meerderheidsbelang in Holland ICT Groep (HIG), een platform van Nederlandse managed it-dienstverleners voor het mkb. Met de investering wil de investeringsmaatschappij de groei, verdere investeringen en overnames van de organisatie ondersteunen. Holland ICT Groep levert vanuit zes regionale partnerbedrijven it-diensten zoals managed services, cybersecurity, cloud en modern workplace-oplossingen aan circa 1.300 klanten. De groep telt ruim zestig medewerkers.

Ceo Pieter van Woerden blijft betrokken als aandeelhouder en directeur. Richard Bronzwaer treedt toe als coo en mede-investeerder. Hij brengt ervaring mee op het gebied van buy-and-build en het opschalen van managed serviceplatformen. De investering past binnen de consolidatie van de gefragmenteerde Nederlandse msp-markt, waarin digitalisering, cybersecurity en het tekort aan it-personeel de vraag naar uitbestede diensten stimuleren.

Photon Capital neemt Levelfour Networks over voor uitbreiding managed securityplatform

Investeerder Photon Capital breidt zijn managed network- en securityplatform uit met de overname van Levelfour Networks. Het is de derde toevoeging aan het platform, na de eerdere overnames van CrowdXS en Cloud Networks.

Levelfour levert zakelijke internet-, telefonie- en netwerkoplossingen en heeft een sterke positie opgebouwd in onder meer de retail-, hospitality- en zorgsector. Met de overname wil Photon Capital het dienstenaanbod op het gebied van connectiviteit, communicatie en security verder versterken.

De drie bedrijven worden samengebracht in één platform voor het ontwerp, de implementatie en het 24/7-beheer van veilige it-omgevingen. Photon Capital wil de komende periode verder groeien via organische ontwikkeling en nieuwe strategische overnames.