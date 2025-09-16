Value8 wil totale controle over Ctac

Value8 is van plan om de volledige controle te krijgen over de beursgenoteerde it-dienstverlener Ctac. De investeringsmaatschappij wil verder gaan dan alleen een meerderheidsbelang in het cloudsoftware-bedrijf uit Den Bosch. Value8 heeft de uitdrukkelijke ambitie om de enige partij te worden die strategische beslissingen mag nemen binnen Ctac. Andere aandeelhouders mogen geen invloed hebben op het beleid.

Value8 heeft al 43 procent van de aandelen in handen en heeft daarom een verplicht bod uitgebracht op de resterende aandelen. Afgelopen donderdag is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de volledige overname. In het kader van het eerder aangekondigde overnamebod van Value8 heeft Ctac zijn halfjaarrekening laten beoordelen door de onafhankelijke accountant. Die laatste constateerde dat het onlangs geactualiseerde halfjaarbericht ‘vrijwel gelijkluidend’ is met de cijfers die op 25 juli werden gepubliceerd.

Value8 kocht begin april 137.783 aandelen Ctac tegen een gemiddelde prijs van 3,41 euro per aandeel. Daarmee steeg het belang van Value8 naar 44 procent. Met een belang van een dergelijke omvang is Value8 verplicht een bod te doen op het resterend belang. De investeerder ondersteunt de strategie van het management die gericht is op winstgevende groei. Ctac is gespecialiseerd in SAP-oplossingen, biedt ook (cloud)oplossingen van Microsoft aan en heeft daarnaast een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite voor de detailhandel. Het bedrijf staat nu nog genoteerd aan de Euronext Amsterdam en heeft vestigingen in Nederland en België.