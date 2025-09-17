Informatiehuishouding ministeries JenV en AenM gaat vooruit

Prinsjesdag 2025

De informatiehuishouding bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Asiel en Migratie (AenM) verbetert. Flinke stappen zijn gezet met het oplossen van een aantal generieke uitdagingen bij beide organisaties. Dit stelt minister David van Weel in de begroting van Asiel en Migratie.

Een indicatie is het zogenoemde volwassenheidsniveau. Dat steeg in 2024 naar 2,4 op een vierpuntschaal en daarmee groeide wederom het inzicht in de stand van de informatiehuishouding. Het streven blijft om eind 2026 volwassenheidsniveau 3 te bereiken.

Actielijn 1

Actielijn 1 betreft de professionals. JenV/AenM geeft invulling aan de structurele uitbreiding van capaciteit en het vergroten van het ambtelijk vakmanschap. De pilot voor een strategisch ontwikkelplan voor de bevordering van de deskundigheid op gebied van informatiehuishouding is succesvol gebleken en wordt opgeschaald. Een jaar is gestart met een Traineeship Gegevensmanagement. Per jaar worden vijfentwintig trainees opgeleid tot ‘chief data officer’. Deze maand begint de tweede lichting. Nieuw daarbij is dat ook andere ministeries een trainee zullen afnemen. De laatste lichting van het driejarige traineeship start in 2026.

Actielijn 2

Actielijn 2 gaat over het volume en de aard van de informatie. JenV/AenM zet de inspanningen voort op het digitaliseren van de papieren archieven en breidt de inspanningen om het inzichtelijk krijgen van de data op netwerkschijven verder uit. Om de data structureel beter en sneller toegankelijk te maken voor een grotere groep medewerkers wordt gebruik gemaakt van een digitale archivaris. Die voorziet op basis van ai grote verzamelingen van data van de juiste metadata. Door het toevoegen van metadata is de informatie duurzaam toegankelijk en is JenV/AenM beter in staat om te voldoen aan de eisen van het selectiebeleid.

Actielijn 3

Actielijn 3 handelt om de informatiesystemen. JenV/AenM breidt de eigen gegevensboekhouding uit met nieuwe functies en voert die in bij meerdere onderdelen van de organisatie. Voor aansluiting op het landelijke Woo-platform (waar documenten openbaar worden gemaakt) wordt met een snelle scan bekeken wat er technisch nodig is binnen JenV/AenM. Om systemen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te werken, moedigt het programma organisaties aan om gebruik te maken van bestaande systemen voor documentbeheer.

Actielijn 4

Actielijn 4 draait om het goed laten landen van het programma binnen de bestaande organisatie. In 2026, het laatste jaar van het programma, wordt de programmatische aanpak afgebouwd. Een concreet voorbeeld hiervan is de overdracht van het selectiebeleid naar het IHH Office van JenV/AenM, zodat dit structureel wordt geborgd.

Prioriteiten

Vanuit de Regeringscommissaris Informatiehuishouding zijn prioriteiten meegegeven aan alle departementen. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk aan te sluiten op de rijksbreed ontwikkelde voorzieningen, zoals voor de archivering van websites en chatberichten.

JenV/AenM heeft ook eigen prioriteiten: het verwerken van papieren en digitale achterstanden, de ontwikkeling van selectiebeleid en het toepassen van de selectielijst, en het verbeteren van de gegevenskwaliteit in nauwe samenwerking met het CDO Office.

JenV en AenM



Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Migratie en Asiel (AenM) zijn nauw met elkaar verbonden. JenV is de uitvoerende motor, AenM de beleidsmatige stuurman. Dat weerspiegelt zich in de informatiehuishouding. Op het gebied van vreemdelingenbeleid, asielprocedures en de uitvoering daarvan raken de beide ministeries elkaar.



JenV is verantwoordelijk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). AenM bepaalt het politieke beleid rond asiel en migratie, zoals toelatingscriteria, opvang, en terugkeer.



AenM stelt de beleidslijnen op, zoals het landenbeleid en maatregelen bij hoge asielinstroom, terwijl JenV die uitvoert via de IND en COA, en voor de juridische toetsing en veiligheid zorgt.