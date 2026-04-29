Spoelstra Spreekt: Marathon

COLUMN – Het werd altijd voor onmogelijk gehouden maar er is van de week voor het eerst een marathon onder de twee uur gelopen. Door twee personen nog wel. Dat lijkt me ook kut. Loop je onder de twee uur een marathon, wat een prestatie is die in alle kranten over de hele wereld komt te staan, loopt er nog iemand onder de twee uur. En die is nog sneller ook!

Hardlopen is populair. Vooral op sociale media. Veel mensen delen hun tijden en afstanden in hun tijdlijn. Strava is de bekendste app. Ik gebruik zelf ook Strava. Dan doe ik de app aan, zet hem op hardlopen en dan fiets ik met mijn elektrische fiets een halve marathon en dan deel ik het op Instagram.

Het hoeft niet. Tenzij je achterna wordt gezeten door een wolf natuurlijk

Daarbij, en dat wil ik even tegen de hardlopers zeggen, het hoeft niet. Tenzij je achterna wordt gezeten door een wolf natuurlijk. Intensief sporten schijnt namelijk ook helemaal niet zo gezond te zijn. Sporten wel maar intensief sporten, zoals het lopen van een marathon, dus niet. Dus voordat je je Strava gaat delen, bedenk even dat een halve marathon lopen net zo gezond is als het hele weekend barbecueën. Ik weet dat nu een aantal spareribliefhebbers denken, oh dan ben ik eigenlijk best goed bezig! Maar die vlieger gaat ook niet op.

Ultieme revanche

Dus lieve hardlopers, het hoeft niet. In China hebben ze inmiddels jaarlijks een wedstrijd waar echte lopers het tijdens een halve marathon opnemen tegen robots. De robots hebben dit jaar voor het eerst gewonnen. Het leuke is natuurlijk dat die robot is gemaakt door één of andere nerd die vroeger altijd als laatste werd gekozen met gym. De ultieme revanche. Het lijkt me ook heel frustrerend om een wedstrijd te verliezen van een machine. Bijna net zo kut als een marathon onder twee uur lopen en dan toch nog verliezen.

Jacob Spoelstra is columnist/stand-upcomedian. Kijk voor meer informatie op www.jacobspoelstra.nl.